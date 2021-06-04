عرض فيلم «حنة ورد» ضمن فعاليات اليوم الرابع من مهرجان رؤى للفيلم القصير غدا

يعرض الفيلم الروائي القصير (حنة ورد) للمخرج مراد مصطفى، ضمن فعاليات اليوم الرابع من مهرجان القاهرة للفيلم القصير (رؤى)، المقامة فعاليات دورته الرابعة حاليا "أونلاين"، وتستمر حتى 10 يونيو الجاري، برئاسة مالك خوري.

ويقدم الفيلم غدا السبت، ضمن الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية بالمهرجان، ويعد الفيلم من الأعمال المهمة التي قدمت مؤخرا على ساحة السينما المستقلة، حيث بدأ رحلته عالميا من مهرجان (كليرمون فيران) الدولي بفرنسا العام الماضي، وحصل على 17 جائزة من مشاركته في أكثر من مهرجان دولي.

(حنة ورد) فيلم روائي قصير تدور قصته حول "ورد" طفلة سودانية في السابعة من عمرها تذهب مع والدتها الحنانة إلى أحد البيوت الشعبية في نزلة السمان من أجل تجهيز العروس، وتبدأ ورد في استكشاف البيت والعالم السري للنساء في يوم الاحتفال بالحنة، والفيلم من تأليف وإخراج مراد مصطفى، وشاركه في كتابة السيناريو محمد علي منصور.