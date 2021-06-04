تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، منشورًا لفتاة بقيام المطرب أحمد سعد بالتعدى على عامل في بنزينة بعد مشادة كلامية بينهما بمنطقة التجمع الخامس.



وقالت الفتاة في منشورها: "كنت النهاردة في بنزينة وشوف شاب صغير في العشرينات كان معدي من ورا عربية BMW x5/6 بيضة والعربية كانت بترجع بسرعة كانت هاتخبط الولد، فالولد كرد فعل طبيعي قال له -خلي بالك وأنت راجع يا حبيبي، واتضح أن اللي كان راكب العربية الفنان أحمد سعد، فذهب إليه الفنان وقال له "بتكلم مين كده يلا؟"، فالولد رد عليه قال له -يلا؟ بكلمك أنت- وطبعًا الكلام ما جاش على هوا ولا على كرامة أحمد سعد اللي ضرب الولد بالقلم قدام أمه وأخته والناس كلها في البنزينة، ووقعه على الأرض قدام عربيتي بالضبط وقطع له تيشرته، وكرد فعل طبيعي مني أنا وأختي حاولنا نوقفه بالكلام، فرد علينا بشتائم قذرة جدًّا وابتسمنا ومشي بالعربية، الموقف ده بيّنلي قد ايه احنا بندي قيمة لأشخاص ماتستاهلش وبنسيبهم يعيشوا وسطينا عادي جدًّا".



واكد مصدر أمني بأن أجهزة الأمن بالقاهرة لم تتلق أي بلاغات حتى الآن حول الواقعة المتداولة.



وأضاف المصدر أن أجهزة الامن تقوم باتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة في حالة تلقي أي بلاغ بخصوص الواقعة.