بدأت وزارة التعليم العالي الإطلاق التجريبي لتقديم الطلاب الوافدين علي منصة ادرس في مصر للعام الجامعي 2021/2022، وسمحت بإمكانية تسجيل الطلاب الوافدين الراغبين في الدراسة بالجامعات والمعاهد المصرية علي منصة "ادرس في مصر" من خلال الرابط https://admission.study-in-egypt.gov.eg/
.
وتتوفر نفس خدمة التقديم من خلال استخدام تطبيق "ادرس في مصر" على متجر Google Play & App Store والذي يمكن تحميلهم من خلال الروابط https://apps.apple.com/us/app/study-in-egypt-admission/id1522209365
& https://play.google.com/store/apps/details?id=com.studentmobile
.
أما إجراءات قبول الطلاب فهي تتضمن صورة من جواز سفر ساري، وشهادة الثانوية العامة الحاصل عليها الطالب أو ما يعادلها، وتقوم الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بفحص وترشيح الطلاب علي الرغبات الأولى لهم وفقا للمقاعد المتاحة بالجامعات، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 6 أيام عمل، ويتمكن الطالب بعدها من إتمام إجراءات تنفيذ الترشيح من خلال الخدمات المستحدثة من إرسال المستندات الأصلية مصدقة عبر البريد السريع واستخدام الدفع الإلكتروني أو من خلال تسليم المستندات بمقر الإدارة 7 شارع إبراهيم أبو النجا – حي السفارات – مدينة نصر، والتي تشمل "أصل شهادة الثانوية أو ما يعادلها مصدقة - صورة جواز السفر "ساري" - عدد 3 صور شخصية حديثة - نتيجة اختبار القدرات بالنسبة للكليات التي تتطلب هذا الاختبار - إيصالات سداد مقابل خدمات التقدم على الموقع والتنسيق وحداثة المؤهل إن وجد - صورة من الترشيح المبدئي المرسل من خلال الموقع الالكتروني الرسمي".
منصة "ادرس في مصر" تستهدف مساعدة الطلاب الوافدين في التعرف على الفرص والقدرات التنافسية للجامعات المصرية.
التقديم على منصة "ادرس في مصر" يقوم بحساب الشهادة الحاصل عليها الطالب ومعادلتها بدون أي تدخل بشري لطريقة الحساب، كما يقوم بعرض الكليات والبرامج والتخصصات التي تتناسب مع دراسة الطالب والمواد المؤهلة والدرجات الحاصل عليها مما سيمكن الطالب الوافد من التنوع في الاختيار بين البرامج العلمية التقليدية والمميزة والمقدمة بنظام الساعات المعتمدة.
يوفر موقع التقديم التواصل المباشر مع الدعم الفني من خلال رسائل Whatsapp أو Messenger المدمجين في موقع التقديم كما يمكن التواصل المباشر مع الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين من خلال الخط الساخن 19064.
المنصة تعرض أهم المزارات والمواقع السياحية؛ لتعزيز دور مصر كوجهة رئيسية للسياحة التعليمية، من خلال التعاون مع الوزارات الأخرى، مثل وزارة السياحة والآثار والنقل والصحة.
منصة "ادرس في مصر" تحتوي بيانات 27 جامعة حكومية، بالإضافة إلى 7 جامعات أهلية، و20 جامعة خاصة، و7 جامعات دولية، و6 جامعات تكنولوجية، و173 معهد عالي، و46 معهد تكنولوجي، بالإضافة إلى 170 أكاديمية ومعهد عالي خاص، كما تستعرض المنصة 51 موقعا سياحيا داخل مدن ومحافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 11 مطارًا بمختلف أنحاء الجمهورية لخدمة الرحلات الداخلية والخارجية، وتشتمل المنصة على عرض للثقافة المصرية، والأكلات الشعبية، والعملة المصرية، والانتقالات الداخلية، والمناخ، وكل ما يهم الطالب الوافد؛ لدمجه بالحياة المصرية، وتقليل شعور الاغتراب لديه.
موقع التقديم علي المنصة يشتمل على حساب لعدد 2430 شهادة من دول العالم، ويتم تصنيفها وتوزيعها علي ثلاث أنواع رئيسة من أنواع التنسيق والتي تتفرع لتشمل 63 تنسيقًا فرعيًا، ويتم هذا إلكترونيًا بدون أي تعاملات بشرية حيث يقوم الموقع من خلال 27 معادلة حسابية بحساب ومعادلة شهادات الطلاب؛ ليتم تنسيقهم علي أكثر من 450 كلية و171 برنامج في المرحلة الجامعية، وما يتجاوز 12300 برنامج في مرحلة الدراسات العليا، والتي تقسم على 6 درجات علمية بهذه المرحلة.