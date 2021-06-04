يبدأ خلال أيام تنسيق الثانوية العامة وقبول الطلاب بالجامعات، والتي من بينها الجامعات الأهلية الجديدة والتي تعتبر حديثة النشأة نظرًا لتأسيسها وبدء الدراسة فيها منذ عام دراسي فقط وتقدم "الشروق" خلال التقرير الأتي أبرز المعلومات حول جامعة الملك سلمان الدولية بفروعها الثلاثة.



* فرع مدينة الطور يضم كليات:

• الهندسة.

• علوم وهندسة الحاسبات.

• الصناعات التكنولوجية.

• الطب.

• التمريض.

• طب الأسنان.



* فرع مدينة رأس سدر ويضم كليات:

• علوم المجتمع.

• العلوم الإدارية.

• الزراعات الصحراوية.

• الطب البيطري.

• العلوم.

• الصيدلة.



* فرع مدينة شرم الشيخ ويضم كليات:

• الألسن واللغات التطبيقية.

• السياحة والضيافة.

• العمارة.

• الفنون والتصميم.

• الإعلام والاتصال.



برامج الجامعة:

تقدم الجامعة ٥٦ برنامجًا أكاديميًا فى ١٧ مجال، وتشمل المجالات الأكاديمية:

• الطب البشرى.

• طب الأسنان.

• الصيدلة.

• العلوم الإدارية.

• الزراعات الصحراوية.

• هندسة وعلوم الحاسب.

• الهندسة.

• الصناعات التكنولوجية.

• العلوم.

• هندسة العمارة.

• السياحة والضيافة.

• الفنون والتصميم.

• الألسن واللغات التطبيقية.



كما يشمل كل مجال أكاديمي العديد من البرامج الأكاديمية الحديثة مثل:

• الذكاء الاصطناعى

• تكنولوجيا النانو.

• الطاقة الجديدة والمتجددة.

• الميكاترونيات.

• تكنولوجيا صناعة الأجهزة الدقيقة.

• تصميم وإنتاج الألعاب الإلكترونية.

• الرسوم المتحركة.

• التسويق وإدارة الأعمال الدولية.

• إدارة الفنادق والمنتجعات.

• البيوتكنولوجى.

• كيمياء البترول.

• دكتور الصيدلة.

• الطب والجراحة.

• طب الأسنان.