صحة مطروح: توقيع الكشف الطبي على 602 مريض من الأهالي في قافلة طبية بسيدي براني

قال الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة صحة مطروح، إنه تم تنفيذ قافلة طبية العلاجية مجانية شاملة بقريتي غوط الوز والقطراني بمركز سيدي براني، والتي أستمرت لمدة يومان، وقامت بتوقيع الكشف الطبي ٦٠٢ مريض من الأهالي.



وأوضح وكيل وزارة صحة مطروح،إن القافلة إشتملت على العديد من التخصصات الطبية هي "الباطنة، الجراحة العامة، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، تنظيم أسرة.



كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت بتحويل ٣ حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية.



كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.



وأوضح إنه تم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.