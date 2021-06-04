معارض بيلاروسي يقر بجرائمه ويشيد بالرئيس لوكاشينكو

عرض التليفزيون الحكومي في بيلاروس اليوم الخميس مقابلة مع معارض مسجون، وهو يعترف مجددا بجرائمه المزعومة، ويشيد بالرئيس الكسندر لوكاشينكو، فيما وصفه معارضون بأنها أحدث استغلال للنظام للتسجيلات القسرية للمعارضين المعتقلين.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، بثت قناة "أو إن تي" المملوكة للدولة مقابلة مدتها ساعة مع رومان بروتاسيفيتش، اعترف فيها بتنظيم احتجاجات، وقال إنه "يحترم تماما" الرئيس.

ونقلت بلومبرج عن باريز هاريتسكي المتحدث باسم رابطة الصحفيين في بيلاروس عبر الهاتف من مينسك قوله إن "محتوى هذه المقاطع المصورة، لا يمكن أخذها على محمل الجد".

وقال إننا "لا نعرف الظروف التي يحتجز فيها بروتاسيفيتش، ولا نعرف التهديدات التي يتعرض لها، والوعود التى ربما يتلقاها، بينما يواجه العديد من العقوبات".

وألقي القبض على بروتاسيفيتش الشهر الماضي برفقة صديقته صوفيا سابيجا بعد أن أجبرت بيلاروس رحلة طيرانهما من اليونان إلى ليتوانيا على تغيير مسارها إلى مينسك. وقد يواجه عقوبة طويلة بالسجن تصل إلى 15 عاما لدوره في الاضطرابات التي هزت البلاد عقب الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل العام الماضي.