مصرف لبنان المركزي: صرف الدولار الأمريكي لبنوك المنصة بسعر 12 ألف ليرة

أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أن البنك المركزي سيقوم بعمليات بيع للدولار الأمريكي للبنوك المشاركة على المنصة الإليكترونية "Sayrafa" بسعر 12 ألف ليرة للدولار الواحد، على أن تبيعها المصارف بسعر 12,120 ليرة للدولار الواحد.

جاء ذلك في بيان لمصرف لبنان المركزي اليوم، وذلك في وقت لا يزال سعر الصرف الرسمي المعاملات البنكية العادية 1500 ليرة للدور الواحد ، بينما وصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء 13 ألف ليرة، في حين يصل سعر الصرف للمودعين بالعملات الأجنبية 3900 ليرة وفقا لقرار مصرف لبنان المركزي رقم 151 الذي أثار جدلا واسعا خلال الأيام الماضية.

وطالب مصرف لبنان المركزي من المُشاركين الراغبين بتسجيل جميع الطلبات على المنصة اعتباراً من يوم الإثنين المقبل ولمدة ثلاثة أيام، شرط تسديد المبلغ المطلوب عند تسجيل الطلب بالليرة اللبنانية نقداً.

وأضاف أنه سوف تتم تسوية هذه العمليات نهار يوم /الخميس/ المقبل، على أن تُدفع الدولارات الامريكية لدى المصارف التي قامت بالتسجيل فقط.

وأوضح أن مجمل عمليات هذا الأسبوع هو 10 ملايين دولار أمريكي بمعدل 12,200 ليرة للدولار الواحد على منصة "Sayrafa".