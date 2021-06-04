أيسلندا تفوز على جزر فارو وديا

فاز منتخب أيسلندا على منتخب جزر فارو 1 / صفر، اليوم الجمعة، في مباراة دولية ودية، استعدادا لاستئناف ما تبقى من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وسجل ميكايل أنديرسون هدف منتخب أيسلندا الوحيد في الدقيقة 70.

ويتواجد منتخب أيسلندا في المجموعة العاشرة والأخيرة بالتصفيات، حيث يحتل المركز الخامس (قبل الأخير ) برصيد ثلاث نقاط، في مجموعة تضم كل من ألمانيا و أرمينيا ومقدونيا الشمالية ورومانيا وليشتنشتاين.

على الجانب الآخر يحتل منتخب جزر فارو المركز الخامس (قبل الأخير) برصيد نقطة واحدة في المجموعة السادسة والتي تضم إلى جانبه منتخبات الدنمارك واسكتلندا والنمسا وإسرائيل ومولدوفا.