مسحة طبية ثانية لجميع الوفود المشاركة في بطولة كأس العالم للجمباز في مصر

خضع اليوم الجمعة ، جميع الوفود المشاركة في بطولة كأس العالم للجمباز المقامة في مصر، للمسحة الطبية الثانية من أجل الكشف المبكر عن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ، وحضر اللاعبون واللاعبات والحكام وكافة اللجان المشاركة في التنظيم داخل فندق الإقامة، وخضعوا لنظام الفقاعة الطبية الذي تطبقه اللجنة المنظمة، من أجل التصدي لفيروس كورونا، والسيطرة عليه طوال فترة البطولة.

وتشهد البطولة إجراءات احترازية صارمة، لحماية الوفود المشاركة من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتم تطبيق نظام الفقاعة الطبية، وخضع الجميع للمسحة الطبية يوم الاثنين والثلاثاء الماضيين، وشدد الدكتور إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز على ضرورة الالتزام بالتعليمات الوقائية من وزارة الصحة.

ويشارك في البطولة أكثر من 300 لاعب ولاعبة يمثلون 16 دولة من مختلف دول العالم، وهناك اهتمام منقطع النظير بهذه البطولة من وزارة الشباب والرياضة بقيادة الوزير الدكتور أشرف صبحي، وكذلك إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصري للجمباز، لا سيما و أن البطولة تقام للمرة الأولي في قارة أفريقيا.

وبذلت اللجنة المنظمة ومدير البطولة المهندس ياسر زايد مجهودات كبيرة لتجهيز صالة استاد القاهرة لهذا الحدث العالمي الذي يقام لأول مرة داخل قارة إفريقيا.