يبدأ خلال أيام تنسيق الثانوية العامة وقبول الطلاب بالجامعات، والتي من بينها الجامعات الأهلية الجديدة والتي تعتبر حديثة النشأة نظرًا لتأسيسها وبدء الدراسة فيها منذ عام دراسي فقط وتقدم "الشروق" خلال التقرير الأتي أبرز المعلومات حول جامعة العلمين الدولية:



كليات الجامعة:

• الأعمال.

• الإعلام والاتصال.

• الدراسات القانونية الدولية.

• السياحة والضيافة.

• الفنون والتصميم.

• الهندسة.

• علوم وهندسة الحاسبات.

• العلوم.

• الطب.

• طب الأسنان.

• الصيدلة.

• الدراسات العليا.

• العلوم الاجتماعية والإنسانية.

• العلوم الصحية التطبيقية.

• التمريض.



برامج الجامعة:

• الهندسة (الطاقة، إدارة الإنشاءات، والميكاترونيات)

• العلوم الأساسية (الجيولوجيا البيئية، الطاقة المستدامة، الكيمياء الخضراء والعمليات المستدامة، الجينوم الوظيفي)

• علوم وهندسة الحاسبات (تحليل البيانات الضخمة، النظم المدمجة وإنترنت الأشياء، الحوسبة السحابية، الحوسبة فائقة القدرة، هندسة الذكاء الاصطناعي)

• الفنون (التصميم البيئي، تصميم الألعاب، الوسائط الرقمية والمرئية، تصميم السينما والمسرح والرسوم المتحركة)

• السياحة (إدارة الضيافة والسياحة الإلكترونية، الإرشاد السياحي، إدارة الترفيه والسياحة، إدارة الضيافة وإمداد الغذاء).