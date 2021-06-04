 الشرطة الإيطالية تطلق حملة ضد الأطباء البيطريين بسبب قطع آذان الكلاب - بوابة الشروق
الجمعة 4 يونيو 2021 5:29 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟
النتـائـج تصويت

الشرطة الإيطالية تطلق حملة ضد الأطباء البيطريين بسبب قطع آذان الكلاب

رويترز
نشر في: الجمعة 4 يونيو 2021 - 5:08 ص | آخر تحديث: الجمعة 4 يونيو 2021 - 5:08 ص

قالت الشرطة الإيطالية اليوم الخميس، إنها تحركت ضد العديد من الأطباء البيطريين ومربي الكلاب بسبب قطع آذان الكلاب، وهي ممارسة تجميلية مؤلمة غير قانونية بالبلاد.

وقالت الشرطة في أنكونا إنها قضت عامين في التحقيق مع حوالي 30 مربيا ونحو 10 أطباء بيطريين بأنحاء البلاد، جراء هذه الممارسة التي يتم فيها قطع الأذنين والذيل.

وقال المسؤولون إن الهدف من هذه الممارسة جعل الكلاب تبدو أكثر عدوانية وأكثر جاذبية للمشترين.

وأضافوا أن المشتبه بهم قاموا أيضا بتزوير شهادات لهذه الحيوانات.

وأكدت الشرطة أنه في حال إدانتهم، سيتعرضون لعقوبة السجن وغرامات ضخمة.

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك