يبدأ خلال أيام تنسيق الثانوية العامة وقبول الطلاب بالجامعات، والتي من بينها الجامعات الأهلية الجديدة والتي تعتبر حديثة النشأة نظرًا لتأسيسها وبدء الدراسة فيها منذ عام دراسي فقط وتقدم "الشروق" خلال التقرير الأتي أبرز المعلومات حول جامعة المنصورة الأهلية والتي تستقبل أول الدفعات في العام الجامعي 2021-2022.



كليات الجامعة:

• الأعمال.

• المعاملات القانونية الدولية.

• علوم وهندسة المنسوجات.

• الهندسة.

• علوم وهندسة الحاسبات.

• العلوم.

• الطب.

• طب الأسنان.

• الصيدلة.

• العلوم الاجتماعية والإنسانية.

• الإعلام والاتصال.

• العلوم الصحية التطبيقية.

• التمريض.

• كلية دراسات عليا.



برامج الجامعة:

• مجال الأعمال يضم برامج (ريادة الأعمال والابتكار، الإدارة، التمويل والاستثمار، المحاسبة ونظم المعلومات، التسويق).

• مجال الدراسات القانونية والدولية (برنامج المعاملات القانونية الدولية).

• مجال العلوم الهندسية يضم برامج (هندسة وتكنولوجيا الإعلام، الهندسة والتكنولوجيا للأعمال المدنية، هندسة تطوير المنتجات، هندسة الطيران والفضاء، هندسة البترول والغاز، الهندسة المعمارية والتكنولوجيا البيئية).

• مجال هندسة الحاسوب يضم برامج (هندسة الحاسوب، هندسة الذكاء الاصطناعى).

• مجال علوم الحاسب يضم برامج (علوم الحاسب، علوم الذكاء الاصطناعى، المعلوماتية الطبية الحيوية).

• مجال العلوم الأساسية يضم برامج (الكيمياء الصناعية، البيولوجيا الجزيئية، علوم الطب الشرعى).

• مجال الطب (الطب وبرنامج الجراحة).

• مجال طب الأسنان (برنامج طب الأسنان).

• مجال علوم الصيدلة (برنامج دكتور الصيدلة pharm D).