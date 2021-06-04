طريقة الدخول لطلاب الثانوية العامة المصرية للمرة الأولى* يختار الطالب تسجيل الدخول من القائمة اليمنى.* يقوم الطالب بإدخال الرقم القومي في خانة اسم المستخدم وإدخال رقم الجلوس في خانة كلمة المرور.* يقوم الطالب باستيفاء البيانات مع إدخال البريد الإلكتروني ثم تفعيله وإدخال رقم الهاتف المحمول ثم تفعيله.* بمجرد استيفاء البيانات سيتم تفعيل الحساب وارسال بريد إلكتروني للطالب يحتوي على بيانات الدخول الجديدة.* يقوم الطالب بتسجيل الدخول باستخدام بيانات الحساب المفعل والتي تم أرسلها على بريده الإلكتروني، ومن ثم يقوم بتسجيل رغباته.طريقة التسجيل لطلاب الشهادات الأخرى* يختار الطالب تسجيل الدخول من القائمة اليمنى.* يختار الطالب حساب جديد ويقوم بإدخال الرقم القومي.* يتم انشاء حساب للطالب علي النظام بحيث يكون كلا من اسم المستخدم وكلمة المرور هو الرقم القومي الي حين تفعيل حسابه.* يقوم الطالب باستيفاء البيانات مع إدخال البريد الإلكتروني ثم تفعيله وإدخال رقم الهاتف المحمول ثم تفعيله، ثم يقوم برفع ملف واحد بصيغة PDF يحتوي على صور واضحة لجميع المرفقات المطلوبة،تعرف على المرفقات المطلوبة حسب نوع كل شهادة.* فى حالة عدم توافر بعض المستندات المطلوبة عند التقدم يمكن الاستعاضة بتقديم إقرار موقع من الطالب وولى أمرة باستيفاء المستندات المطلوبة قبل يوم ١٠-٣-٢٠٢١* بمجرد استيفاء البيانات سيتم تفعيل الحساب وارسال بريد إلكتروني للطالب يحتوي على بيانات الدخول الجديدة.* يقوم المختصين بمراجعة المستندات المرفوعة، وعلى الطالب مراجعة بريده الإلكتروني بصورة دورية حيث سيتم التواصل عن طريقه لاستيفاء أي مستندات مطلوبة.* بعد اكتمال مراجعة البيانات من قبل المختصين، سيتم إرسال بريد إلكتروني للطالب للقيام بتسجيل رغباته.