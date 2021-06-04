سعيد: تطلعات تونس والاتحاد الأوروبي مشتركة لمواكبة التحولات المتسارعة في العالم

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، ما تتقاسمه تونس مع الاتحاد الأوروبي من قيم ومبادئ وما يجمعهما من تطلعات مشتركة لمواكبة التحولات المتسارعة في العالم.



جاء ذلك خلال لقاء سعيد - الذي يزور بلجيكا حاليا - رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ماريا ساسولي.



وذكر بيان لرئاسة الجمهورية التونسية صدر اليوم الجمعة، أن الرئيس سعيد دعا إلى استشراف آفاق جديدة لروابط الصداقة المتينة بين تونس والاتحاد الأوروبي لتحقيق الانتعاش الاقتصادي والشراكة من أجل الشباب، فضلا عن اعتماد مقاربة شاملة ومتجددة لملف الهجرة، ودعم جهود تونس في توفير اللقاحات ضد فيروس كوفيد-19 باعتبار الحق في الصحة من أهم حقوق الانسان، بالإضافة إلى تكثيف التعاون والتبادل في مجال مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن.



ومن جانبه، جدد ساسولي تمسك البرلمان الأوروبي، بالوقوف إلى جانب تونس في جهودها لتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات ودعم تجربتها الديمقراطية ورفع مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها.



وشدد على القناعة بأنه لا يمكن معالجة ملف الهجرة غير النظامية من منظور أمني فقط.