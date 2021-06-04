كشفت مصادر قضائية وقانونية مطلعة عن أن قرار الحجز على أموال الفنان محمد رمضان جاء بسبب قضية الطيار المتوفى أبواليسر، وذلك على خلفية إلزام المحكمة الاقتصادية لرمضان بدفع 6 ملايين جنيه على سبيل التعويض للطيار.

وقال محمد رمضان، في مقطع فيديو نشره عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الخميس: "صحيت النهارده من النوم على تليفون من البنك قال لي إن الدولة تحفظت على فلوسك، قولت له أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك بلدي وأهل بلدي ايه المشكلة يعني".

وأضاف رمضان أن موظف البنك: "قال لي أنا قولت أبلغك عشان متتحطش في موقف محرج أو تشتري بالفيزا ممكن متلاقيش فلوس. فقولت له الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة قد ما بيحطوا في البنك قد ما بيسيبوا في بيوتهم.. مستورة".

وشددت المصادر على أن الحجز على أموال رمضان إجراء قانوني روتيني، ولا يعد تحفظا على الأموال بل حجز جزء منها بقيمة التعويض المقضي به؛ لاقتطاعها نفاذا لحكم القضاء، مشددة على أن الحجز التنفيذي الصادر بحق رمضان هو إجراء يؤدي إلى وضع المال المحجوز عليه بين يدي القضاء تمهيدًا لبيعه وتوزيع الناتج عنه على الدائنين الحاجزين (أسرة الطيار الراحل) نفاذا لحكم المحكمة النهائي.

وأوضحت المصادر أن الحجز هو أول إجراء من إجراءات التنفيذ على أموال "المدين" محمد رمضان، إذ يقوم به المحضر بناء على طلب الدائن لوضع هذه الأموال كلها أو بعضها تحت يد القضاء؛ منعاً لمحمد رمضان من التصرف فيها، تمهيداً لإعطائها واستيفاء الدائن حقه من ثمنها.

وذكرت المصادر أنه فى أعقاب حكم المحكمة الاقتصادية بإلزام رمضان بدفع 6 ملايين جنيه للطيار الراحل، قام دفاع الطيار بطلب تنفيذ الحكم على حسابات محمد رمضان البنكية وذلك بإدارة التنفيذ.

وتابعت المصادر أن إدارة التنفيذ تولت إخطار البنك المركزي، والذي قام بدوره بإخطار محكمة استئناف القاهرة المختصة قانونا بالتصريح بالبيانات والمعلومات المتعلقة بكشف سرية الحسابات؛ للقيام بالإجراء الممثل فى اقتطاع المبلغ المراد سداده بجانب رسوم التنفيذ من حسابات رمضان البنكية.

وأضافت المصادر أن سداد رمضان المبلغ المقضي به فى حكم المحكمة الاقتصادية واجب النفاذ، وليس أمام الفنان الشهير حاليا إلا درجة تقاضي واحدة باقية، هي الطعن أمام محكمة النقض، وهي التي تملك وحدها وقف التنفيذ، موضحة أن تحديد محكمة النقض جلسة لنظر الدعوى يتطلب في العادة وقتا زمنيا طويلا وهو الحال الماثل فى جميع الدعاوي المدنية.

وكانت مصادر قضائية كشفت صباح أمس أنه لا اختصاص للنيابة العامة بشأن ما أثاره محمد رمضان من "التحفظ" على أمواله، مؤكدة أن الأمر متعلق بتنفيذ حكم قضائي.