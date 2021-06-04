روسيا تتفق مع الهند يسمح باستخدام أوسع عالميا للقاح كورونا سبوتنيك في

ذكرت روسيا أنها توصلت إلى اتفاق مع الهند يسمح بتصدير "جزء كبير" من لقاح "سبوتنيك في" المنتج هناك إلى دول ثالثة، ما يعطي دفعة محتملة لطموحاتها باستخدام عالمي أوسع للقاحها المضاد لكوفيد-19.

وقال كيريل دميترييف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، في حوار مع تلفزيون بلومبرج اليوم الجمعة: "لقد اتفقنا مع الحكومة الهندية أن جزءا كبيرا من الإنتاج في الهند سوف يذهب للهند ولكن سوف يتسن أيضا تصدير جزء كبير".

يشار إلى أن صندوق الاستثمار المباشر الروسي دعم تطوير لقاح "سبوتنيك في" والمسؤول عن مبيعاته الخارجية.

وذكر رئيس الصندوق أن الهند سوف تكون أحد مراكز الإنتاج الرئيسية للقاح الروسي إلى جانب الصين وكوريا الجنوبية، مضيفا أنه في المجمل هناك 20 جهة تصنيع من 14 دولة تصنع بالفعل أو سوف تصنع اللقاح قريبا. وأفاد بأن الهدف هو القدرة على إمداد 800 مليون شخص خارج روسيا باللقاح العام الجاري.

وقال دميترييف رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي في منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي إن بلاده تتوقع الموافقة على "سبوتنيك في" من جانب الاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب ومن منظمة الصحة العالمية خلال الشهور القليلة المقبلة.

وأضاف أن روسيا قد تفتح "سياحة التطعيم" أمام الأجانب اعتبارا من تموز/يوليو.