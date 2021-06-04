أعلن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة ما يسمى بـ"تغيير المسار بالجامعات الخاصة"، أي التحويل من كلية خاصة لأخرى مناظرة أو غير مناظرة، وذلك طبقًا للنظام الجديد.



وحدد المجلس 5 حالات تسمح بتغيير المسار التعليمي لطلاب الجامعات الخاصة والأهلية تتمثل في تعدد مرات الرسوب للطالب وضغط اولياء الامور على أبنائهم لدخول كليات ذات تخصصات معينة وعدم الرغبة في الاستمرار بالكليات الحالية أو ظهور مشكلات نفسية لدى الطالب وظهور مشكلات صحية تمنع الكالب من الاستمرار بالكلية.



كما حدد شروط تحويل المسار التعليمي حيث تتضمن اعتبار الطالب مستجد في الكلية الجديدة وتغيير المسار قد يكون في نفس الجامعة أو جامعة أخرى، وأن يكون قد مضى عام دراسي على الأقل في الكلية المحول منها، ويطبق النظام على الطلاب المقيديين بالكليات ويطبق النظام على الطلاب غير المقييدين بكليات بشرط مرور عام دراسي كامل لهم فقد على أخر قيد.



وأوضح المجلس أنه في حالة عمل مقاصة لمقررات سابقة لابد من استيفاء الحد الأدنى من الفصول الدراسية اللازمة للتخرج ويتم النظر في طلبات تغيير المسار بموجب خطاب موجه من الجامعة المراد الالتحاق بها ومرفق به المستندات بشرط استيفاء الحد الأدنى للقبول بالكلية المراد الالتحاق بها عام الالتحاق.