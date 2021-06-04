 تركيب خزاني أكسجين بمستشفى دمياط العام والروضة المركزي بـ5 ملايين جنيه - بوابة الشروق
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تركيب خزاني أكسجين بمستشفى دمياط العام والروضة المركزي بـ5 ملايين جنيه

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

نشر في: الجمعة 4 يونيو 2021 - 4:24 م | آخر تحديث: الجمعة 4 يونيو 2021 - 4:24 م

قالت محافظ دمياط منال عوض إنه تم تركيب خزان أكسجين بمستشفى دمياط العام بسعة ١٠ آلاف لتر ليصبح إضافة جديدة إلى الخزان القائم بالفعل بسعة ٧ آلاف لتر، فضلاً عن تركيب خزان آخر بمستشفى الروضة المركزى سعة ٦ آلاف لتر مع تنفيذ شبكة متكاملة للغازات الطبية بالمستشفى، وذلك بتكلفة إجمالية 5 ملايين جنيه.

وأكدت محافظ دمياط - في بيان اليوم الجمعة- أن ذلك سيساهم بشكل كبير من ناحية زيادة تدفق الأكسجين إلى المرضى، وفقاً لخطة وزارة الصحة والسكان بتوفير مخزون استراتيجي كاف من الأكسجين الطبى بالمستشفيات، مشيره إلى أنه تم تركيب خزاني للاكسجين لمستشفتى الحميات والأمراض الصدرية بمدينة دمياط بسعة 11 ألف لتر للخزان الواحد ضمن أعمال رفع كفاءة المنشآتين خلال مطلع الشهر الماضي .

وأضافت أن هذه الجهود تعد إضافة جديدة لدعم المنظومة الصحية بدمياط، بما يحقق تقديم خدمات طبية آمنة وفعالة للمرضى بشكل عام ومجابهة أزمة كورونا بشكل خاص.

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