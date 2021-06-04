 7 جامعات خاصة فقط بها دراسات عليا.. تعرف عليها - بوابة الشروق
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7 جامعات خاصة فقط بها دراسات عليا.. تعرف عليها

الجامعة البريطانية
الجامعة البريطانية
عمر فارس:
نشر في: الجمعة 4 يونيو 2021 - 7:58 م | آخر تحديث: الجمعة 4 يونيو 2021 - 7:58 م
أعلن محمد غانم رئيس الإدارة المركزية للجامعات الخاصة والأهلية صدور قرارات وزارية لعدد من برامج الدراسات العليا بالجامعات الخاصة وهي:

* برامج دراسات عليا بكلية الطب البشرى (دبلوم/ماجستير)، وماجستير بكلية الآثار والإرشاد السياحي، وماجستير طب الفم والأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

* برامج دراسات عليا بكلية الطب البشرى (دبلوم/ماجستير)، وماجستير العلوم الصيدلية تخصص العقاقير بكلية الصيدلة، وماجستير اللغة الإنجليزية شعبتي اللغويات والآداب بقسم اللغة الإنجليزية بكلية اللغات والترجمة بجامعة 6 أكتوبر.

* برنامج دبلوم اليقظة الدوائية بكلية العلوم الصيدلية والصناعات الدوائية، ماجستير العلوم الصيدلية بكلية العلوم الصيدلية و الصناعات الدوائية، دكتوراه الفلسفة في العلوم الصيدلية تخصص الصيدلانيات بجامعة المستقبل.

* برامج الماجستير بكلية طب الفم والأسنان، وماجستير في العلوم الصيدلية تخصص الصيدلانيات والتقنية الصيدلية بجامعة فاروس.

* برامج دراسات عليا في كلية إدارة الأعمال (دبلوم/ ماجستير)، مرحلة الدكتوراه بكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب (دبلوم/ماجستير) بجامعة النيل.

* برنامج الماجستير البينى بين كليتى المعلومات والحاسبات، وكلية إدارة الأعمال بجامعة مصر الدولية.

* برامج الماجستير فى العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة البريطانية.

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