أعلن محمد غانم رئيس الإدارة المركزية للجامعات الخاصة والأهلية صدور قرارات وزارية لعدد من برامج الدراسات العليا بالجامعات الخاصة وهي:



* برامج دراسات عليا بكلية الطب البشرى (دبلوم/ماجستير)، وماجستير بكلية الآثار والإرشاد السياحي، وماجستير طب الفم والأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.



* برامج دراسات عليا بكلية الطب البشرى (دبلوم/ماجستير)، وماجستير العلوم الصيدلية تخصص العقاقير بكلية الصيدلة، وماجستير اللغة الإنجليزية شعبتي اللغويات والآداب بقسم اللغة الإنجليزية بكلية اللغات والترجمة بجامعة 6 أكتوبر.



* برنامج دبلوم اليقظة الدوائية بكلية العلوم الصيدلية والصناعات الدوائية، ماجستير العلوم الصيدلية بكلية العلوم الصيدلية و الصناعات الدوائية، دكتوراه الفلسفة في العلوم الصيدلية تخصص الصيدلانيات بجامعة المستقبل.



* برامج الماجستير بكلية طب الفم والأسنان، وماجستير في العلوم الصيدلية تخصص الصيدلانيات والتقنية الصيدلية بجامعة فاروس.



* برامج دراسات عليا في كلية إدارة الأعمال (دبلوم/ ماجستير)، مرحلة الدكتوراه بكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب (دبلوم/ماجستير) بجامعة النيل.



* برنامج الماجستير البينى بين كليتى المعلومات والحاسبات، وكلية إدارة الأعمال بجامعة مصر الدولية.



* برامج الماجستير فى العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة البريطانية.