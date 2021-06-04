غياب هوميلز وجوريتسكا عن تدريبات منتخب ألمانيا ومشاركة ثلاثي تشيلسي

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غاب المدافع ماتس هوميلز عن تدريب المنتخب الألماني اليوم الجمعة بسبب إصابة في الركبة واكتفى بأداء تدريبات لياقة فردية في سيفيلد بالنمسا، حيث يقيم الفريق معسكره استعدادا ليورو 2020.

وعاد هوميلز مدافع بوروسيا دورتموند إلى صفوف المنتخب الألماني خلال التعادل الودي مع الدنمارك بهدف لمثله أمس الأول الأربعاء.

كذلك لم ينضم لوكاس كلوسترمان لاعب لايبزج لتدريبات المنتخب الألماني اليوم.

ووصف يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني إصابة هوميلز في أوتار الساق بأنها "ليست مأساوية أو مزمنة".

وبسبب الإصابة في الفخذ لم يستطع ليون جوريتسكا لاعب وسط بايرن ميونخ من الالتحاق بزملائه في منتخب الماكينات وذلك قبل ثلاثة أيام من مواجهة لاتفيا في أخر المواجهات الودية للفريق استعدادا ليورو 2020.

وانضم كاي هافيرتز وانطونيو روديجير وتيمو فيرنر ثلاثي تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا وكذلك إلكاي جوندوجان لاعب مانشستر سيتي وصيف أوروبا، لتدريبات المنتخب الألماني للمرة الأولى منذ وصولهم إلى سيفيلد يوم الثلاثاء الماضي عقب خوض نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعافى توني كروس من عدوى فيروس كورونا المستجد وشارك في التدريبات مثله مثل جمال موسيالا الذي كان يتعافى مؤخرا من إصابة في الفخذ.

ويستهل المنتخب الألماني مشواره في يورو 2020 بمواجهة فرنسا بطلة العالم في 15 يونيو الجاري ثم يلاقي البرتغال بطلة أوروبا يوم 19 من الشهر الجاري وبعدها بثلاثة أيام يواجه المجر، وتقام المباريات الثلاث في ميونخ.