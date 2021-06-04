مطعم فلبيني يقدم وجبة فوطة مقلية بدلا من الدجاج

تسببت تغريدة منتشرة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في إغلاق أحد فروع مطعم شهير يقدم الوجبات السريعة بالفلبين؛ بعد نشر عميل فيديو لوجبة تحتوي على فوطة مقلية بدلًا من الدجاج.



وحصلت التغريدة على أكثر من 3500 إعادة تغريد و6600 إعجاب، لشهرة المطعم الذي يحمل اسم " جوليبي"، الأمر الذي دفع الشركة المالكة لإصدار بيان عاجل لتفسير الموقف.









وأكدت الشركة المالكة للمطاعم في البيان الذي صدر أمس الخميس، أنها قلقة بشأن الحادث وسوف تجري تحقيقًا شاملًا- حسبما ذكر موقع "رابلر" الفلبيني.



وأوضحت أنها قررت على الفور إغلاق فرع المطعم لمدة 3 أيام، لمراجعة مدى التزام القائمين عليه بحقوق المستهلك، إضافة إلى تدريب فريق العمل على فحص جودة الأطباق المطهية قبل تقديمها للعملاء؛ لضمان عدم تكرار الواقعة.



وأشارت الشركة إلى أنها طورت أنظمة تحضير الطعام لضمان تقديم منتجات ذات جودة عالية وإرضاء العملاء، وما حدث عبارة عن حادثة غير مقصودة.



ووفقًا لقانون سلامة الأغذية بالفلبين، فإن العقوية التي يتم تطبيقها على المطاعم التي لا تقدم أطعمة سليمة وصالحة للاستهلاك، عبارة عن تغريم صاحب المطعم 100 ألف بيسو فلبيني، وتعليق العمل لمدة شهر.



وفي حالة تسبب الطعام في إصابة العميل بإصابات طفيفة، فيتم فرض غرامة قدرها 300 ألف بيسو كحد أقصى، وتعليق العمل بالمكان لمدة 6 أشهر، إضافة إلى تحمل الجاني مصاريف علاج الشخص المصاب.



وإذا كان الطعام سببًا في موت العميل، فيتم تطبيق غرامة قدرها 500 ألف بيسو كحد أقصى، وسجن الجاني لمدة من 6 أشهر إلى 6 سنوات، إضافة إلى غلق المطعم بشكل نهائي.



لمزيد من التفاصيل : اضغط وأكدت الشركة المالكة للمطاعم في البيان الذي صدر أمس الخميس، أنها قلقة بشأن الحادث وسوف تجري تحقيقًا شاملًا- حسبما ذكر موقع "رابلر" الفلبيني.وأوضحت أنها قررت على الفور إغلاق فرع المطعم لمدة 3 أيام، لمراجعة مدى التزام القائمين عليه بحقوق المستهلك، إضافة إلى تدريب فريق العمل على فحص جودة الأطباق المطهية قبل تقديمها للعملاء؛ لضمان عدم تكرار الواقعة.وأشارت الشركة إلى أنها طورت أنظمة تحضير الطعام لضمان تقديم منتجات ذات جودة عالية وإرضاء العملاء، وما حدث عبارة عن حادثة غير مقصودة.ووفقًا لقانون سلامة الأغذية بالفلبين، فإن العقوية التي يتم تطبيقها على المطاعم التي لا تقدم أطعمة سليمة وصالحة للاستهلاك، عبارة عن تغريم صاحب المطعم 100 ألف بيسو فلبيني، وتعليق العمل لمدة شهر.وفي حالة تسبب الطعام في إصابة العميل بإصابات طفيفة، فيتم فرض غرامة قدرها 300 ألف بيسو كحد أقصى، وتعليق العمل بالمكان لمدة 6 أشهر، إضافة إلى تحمل الجاني مصاريف علاج الشخص المصاب.وإذا كان الطعام سببًا في موت العميل، فيتم تطبيق غرامة قدرها 500 ألف بيسو كحد أقصى، وسجن الجاني لمدة من 6 أشهر إلى 6 سنوات، إضافة إلى غلق المطعم بشكل نهائي.لمزيد من التفاصيل : اضغط هنا