وصول 81 مهاجرا من الروهينجا إلى جزيرة إندونيسية صغيرة

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن 81 مهاجرا من أقلية "الروهينجا" العرقية في ميانمار وصلوا على متن قارب إلى إقليم أتشيه الإندونيسي، اليوم الجمعة، بعد رحلة على مدى أشهر.

وأبحر المهاجرون من ميانمار، في طريقهم إلى ماليزيا، لكن انتهى بهم الأمر، عالقين في جزيرة "إدامان"، قبالة سواحل جزيرة سومطرة، بعد أن رفضتهم السلطات الماليزية بسبب مخاوف بشأن مرض كوفيد-19، طبقا لما ذكرته وكالة "انتارا" الإندونيسية للأنباء.

ونقلت الوكالة عن أحد مهاجري الروهينجا قوله على متن القارب إن تسعة من الأشخاص الـ90 على متن القارب توفوا، خلال الرحلة.

وأضاف "بسبب تسرب الماء إلى قاربنا، أعطانا صيادون هنود هذا القارب لمواصلة رحلتنا".

يشار إلى أنه في سبتمبر العام الماضي، وصل حوالي 300 من لاجئي الروهينجا إلى إقليم أتشيه بعد أشهر قضوها في البحر.