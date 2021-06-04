أعلنت وزارة التعليم العالي، أمساء المعاهد العليا الهندسية ومعاهد الحاسبات والمعلومات لطلاب شعبة الرياضة الثانوية العامة، والتي تقبل بمجموع أقل من 90% ويبلغ عددها 55 معهدًا وهي كالتالي:
• معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران بإمبابة – جيزة.
• معهد العبور العالى للهندسة والتكنولوجيا.
• معهد طيبة العالي للهندسة بالقاهرة
• معهد الدلتا للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.
• المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالتجمع الخامس - القاهرة الجديدة.
• معهد الصفوة العالي للهندسة.
• المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعريش.
• المعهد العالي للهندسة بـ6 أكتوبر.
• معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر.
• معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا بطموه - الجيزة.
• الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادي.
• معهد الجزيرة العالى للهندسة التكنولوجيا بالمقطم.
• المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة.
• معهد المدينة العالى للهندسة والتكنولوجيا بشبرا منت.
• المعهد الكندي العالى لتكنولوجيا الهندسة والإدارة بالتجمع الخامس - القاهرة الجديدة.
• معهد السلام العالى للهندسة. والتكنولوجيا بمدينة السلام.
• الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بـ6 أكتوبر.
• المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ.
• معهد الاسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا بسموحة - الإسكندرية.
• المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور.
• المعهد العالى للهندسة ببلبيس.
• أكاديمية أخبار اليوم بـ6 أكتوبر.
• المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان.
• المعهد التكنولوجي العالي فرع السادس من أكتوبر.
• المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة.
• معهد الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا بـ6 أكتوبر.
• معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.
• معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة بالتجمع الخامس - القاهرة الجديدة.
• معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية.
• المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة.
• المعهد العالي للهندسة بمدينة الشروق.
• المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو.
• المعهد العالي للفنون التطبيقية بـ6 أكتوبر.
• المعهد العالي للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس.
• المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق.
• المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالأقصر.
• معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.
• معهد المنصورة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.
• المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج.
• المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكينج مريوط - الإسكندرية.
• المعهد الكندي العالى للهندسة ب6 أكتوبر.
• معهد القناة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالسويس.
• المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا.
• المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى.
• المعهد العالي لتكنولوجيا البصريات بمصر الجديدة.
• المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب.
• معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم.
• الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.
• المعهد العالى للهندسة الإلكترونية ببلبيس.
• المعهد العالى للهندسة بالمنيا.
• معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.
• المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية.
• المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بسوهاج.
• المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة.
• المعهد العالي للهندسة وتكنولوجيا السيارات بمدينة هليوبوليس الجديدة.