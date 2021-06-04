 لطلاب علمي رياضة.. تفاصيل 55 معهد هندسة وحاسبات بمجموع أقل من 90% - بوابة الشروق
الجمعة 4 يونيو 2021 11:43 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟

النتـائـج تصويت

لطلاب علمي رياضة.. تفاصيل 55 معهد هندسة وحاسبات بمجموع أقل من 90%

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
عمر فارس:
نشر في: الجمعة 4 يونيو 2021 - 11:17 م | آخر تحديث: الجمعة 4 يونيو 2021 - 11:30 م
أعلنت وزارة التعليم العالي، أمساء المعاهد العليا الهندسية ومعاهد الحاسبات والمعلومات لطلاب شعبة الرياضة الثانوية العامة، والتي تقبل بمجموع أقل من 90% ويبلغ عددها 55 معهدًا وهي كالتالي:
• معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران بإمبابة – جيزة.
• معهد العبور العالى للهندسة والتكنولوجيا.
• معهد طيبة العالي للهندسة بالقاهرة
• معهد الدلتا للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.
• المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالتجمع الخامس - القاهرة الجديدة.
• معهد الصفوة العالي للهندسة.
• المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعريش.
• المعهد العالي للهندسة بـ6 أكتوبر.
• معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر.
• معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا بطموه - الجيزة.
• الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادي.
• معهد الجزيرة العالى للهندسة التكنولوجيا بالمقطم.
• المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة.
• معهد المدينة العالى للهندسة والتكنولوجيا بشبرا منت.
• المعهد الكندي العالى لتكنولوجيا الهندسة والإدارة بالتجمع الخامس - القاهرة الجديدة.
• معهد السلام العالى للهندسة. والتكنولوجيا بمدينة السلام.
• الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بـ6 أكتوبر.
• المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ.
• معهد الاسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا بسموحة - الإسكندرية.
• المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور.
• المعهد العالى للهندسة ببلبيس.
• أكاديمية أخبار اليوم بـ6 أكتوبر.
• المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان.
• المعهد التكنولوجي العالي فرع السادس من أكتوبر.
• المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة.
• معهد الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا بـ6 أكتوبر.
• معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.
• معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة بالتجمع الخامس - القاهرة الجديدة.
• معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية.
• المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة.
• المعهد العالي للهندسة بمدينة الشروق.
• المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو.
• المعهد العالي للفنون التطبيقية بـ6 أكتوبر.
• المعهد العالي للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس.
• المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق.
• المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالأقصر.
• معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.
• معهد المنصورة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.
• المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج.
• المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكينج مريوط - الإسكندرية.
• المعهد الكندي العالى للهندسة ب6 أكتوبر.
• معهد القناة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالسويس.
• المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا.
• المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى.
• المعهد العالي لتكنولوجيا البصريات بمصر الجديدة.
• المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب.
• معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم.
• الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.
• المعهد العالى للهندسة الإلكترونية ببلبيس.
• المعهد العالى للهندسة بالمنيا.
• معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.
• المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية.
• المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بسوهاج.
• المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة.
• المعهد العالي للهندسة وتكنولوجيا السيارات بمدينة هليوبوليس الجديدة.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك