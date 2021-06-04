أعلنت وزارة التعليم العالي، أمساء المعاهد العليا الهندسية ومعاهد الحاسبات والمعلومات لطلاب شعبة الرياضة الثانوية العامة، والتي تقبل بمجموع أقل من 90% ويبلغ عددها 55 معهدًا وهي كالتالي:

• معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران بإمبابة – جيزة.

• معهد العبور العالى للهندسة والتكنولوجيا.

• معهد طيبة العالي للهندسة بالقاهرة

• معهد الدلتا للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

• المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالتجمع الخامس - القاهرة الجديدة.

• معهد الصفوة العالي للهندسة.

• المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعريش.

• المعهد العالي للهندسة بـ6 أكتوبر.

• معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر.

• معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا بطموه - الجيزة.

• الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادي.

• معهد الجزيرة العالى للهندسة التكنولوجيا بالمقطم.

• المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة.

• معهد المدينة العالى للهندسة والتكنولوجيا بشبرا منت.

• المعهد الكندي العالى لتكنولوجيا الهندسة والإدارة بالتجمع الخامس - القاهرة الجديدة.

• معهد السلام العالى للهندسة. والتكنولوجيا بمدينة السلام.

• الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بـ6 أكتوبر.

• المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ.

• معهد الاسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا بسموحة - الإسكندرية.

• المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور.

• المعهد العالى للهندسة ببلبيس.

• أكاديمية أخبار اليوم بـ6 أكتوبر.

• المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان.

• المعهد التكنولوجي العالي فرع السادس من أكتوبر.

• المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة.

• معهد الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا بـ6 أكتوبر.

• معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

• معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة بالتجمع الخامس - القاهرة الجديدة.

• معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية.

• المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة.

• المعهد العالي للهندسة بمدينة الشروق.

• المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو.

• المعهد العالي للفنون التطبيقية بـ6 أكتوبر.

• المعهد العالي للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس.

• المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق.

• المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالأقصر.

• معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

• معهد المنصورة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

• المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج.

• المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكينج مريوط - الإسكندرية.

• المعهد الكندي العالى للهندسة ب6 أكتوبر.

• معهد القناة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالسويس.

• المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا.

• المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى.

• المعهد العالي لتكنولوجيا البصريات بمصر الجديدة.

• المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب.

• معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم.

• الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.

• المعهد العالى للهندسة الإلكترونية ببلبيس.

• المعهد العالى للهندسة بالمنيا.

• معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

• المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية.

• المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بسوهاج.

• المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة.

• المعهد العالي للهندسة وتكنولوجيا السيارات بمدينة هليوبوليس الجديدة.