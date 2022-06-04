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مصر
فيديو.. نائبة عن تقدمها بطلب إحاطة بشأن تقاعس اتحاد الكرة: لو مكانهم استقيل
وزير العدل: سنراجع الأزهر وعلماء النفس قبل طرح مشروع قانون الأحوال الشخصية
وزيرة التضامن تغادر لبنان في ختام زيارة استمرت لـ3 أيام
حزب المصريين الأحرار: رؤيتنا للحوار الوطنى تتضمن 6 محاور.. ونرفض الشروط المسبقة
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الآلاف يتظاهرون دعما للتسامح في موكب الفخار للمثليين في ليتوانيا
زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب جزيرة ماكواري في المحيط الهادئ
إصابة شارلين أميرة موناكو بعدوى كورونا
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كيتا قبل مواجهة الفراعنة: أتمنى أن أتأهل رفقة صلاح لأمم إفريقيا
ماني يتقدم للسنغال بهدفين في شباك بنين
منتخب إنجلترا يتعثر أمام المجر في مستهل مشواره الأوروبي
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افتتاح أسبوع أفلام جوته القاهرة بحضور السفير الألماني
منة جلال تنفي تعرض الفنانة نجوى فؤاد للإصابة بغيبوبة
وزيرة الثقافة تشهد تكريم محمد صبحي من المتروبوليتان الأمريكية بالأوبرا
عرض فيلم «أوغسطينوس بن دموعها» في ذكرى دخول السيدة العذراء إلى مصر
مال وأعمال
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الخطوط السعودية أسرع العلامات التجارية تقدما بقطاع الطيران في الشرق الأوسط
تراجع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة 0.2% إلى 29 ألفا و571 دولار
تموين الإسكندرية: لا مساس بسعر رغيف الخبز التمويني والحصة المقررة للمواطن
حوادث وقضايا
مصرع ربة منزل وإنقاذ 6 آخرين في انقلاب سيارة بترعة المريوطية
ضبط المتهم بقتل شقيقه بسبب خلافات على دفع فاتورة المياه في الشرقية
بعد تداوله على قنوات الإخوان.. كشف ملابسات فيديو يطالب بالإفراج عن متهم بقضية مخدرات
محامي حسام حبيب يكشف آخر تطورات قضية الفنانة شيرين
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