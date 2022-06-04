ألمانيا تسجل ارتفاعا جديدا في معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا

سجلت ألمانيا اليوم السبت ارتفاعا جديدا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا.

وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض صباح اليوم، أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار 7 أيام، بلغ حاليا 270.3، مقابل 261.3 أمس الجمعة. وكان المعدل يبلغ قبل شهر 591.8.

وأضاف المعهد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 41 ألفا و87 إصابة جديدة بالفيروس. وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض خلال الساعات الـ24 الماضية 73 حالة.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع عام 2020، 26 مليونا و493 ألفا و235 حالة.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك، نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها.