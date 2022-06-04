توريد 148 ألف طن قمح في الفيوم حتى الآن

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أعلن المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين بالفيوم، توريد 148 ألفا و380 طن قمح إلى صوامع التخزين.

وأشار إلى توريد ألف و191 طن قمح، أمس الجمعة، ليصل إجمالي ما تم توريده 148 ألفا و380 طن قمح، في 13 موقعًا تخزينيًا بالمحافظة.

ولفت إلى تقديم كل التسهيلات اللازمة للتوريد بالصوامع والشون، والهناجر بمختلف مراكز المحافظة؛ تيسيرا على المزارعين والتجار.

وقال الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة، إن إجمالي مساحة الأراضي التي تم زراعتها هذا العام لمحصول القمح التي تبلغ 208 آلاف و100 فدان.

وتبلغ متوسط إنتاجية الفدان 18 أردبًا، ومن المستهدف استلام نحو 375 ألف طن قمح خلال نهاية الموسم.