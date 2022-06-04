 توريد 148 ألف طن قمح في الفيوم حتى الآن - بوابة الشروق
السبت 4 يونيو 2022 3:31 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء تعديلات على الجهاز الفني للنادي الأهلي بعد خسارة النهائي الإفريقي؟

النتـائـج تصويت

توريد 148 ألف طن قمح في الفيوم حتى الآن

مصطفى فرغلي
نشر في: السبت 4 يونيو 2022 - 3:21 م | آخر تحديث: السبت 4 يونيو 2022 - 3:21 م

أعلن المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين بالفيوم، توريد 148 ألفا و380 طن قمح إلى صوامع التخزين.

وأشار إلى توريد ألف و191 طن قمح، أمس الجمعة، ليصل إجمالي ما تم توريده 148 ألفا و380 طن قمح، في 13 موقعًا تخزينيًا بالمحافظة.

ولفت إلى تقديم كل التسهيلات اللازمة للتوريد بالصوامع والشون، والهناجر بمختلف مراكز المحافظة؛ تيسيرا على المزارعين والتجار.

وقال الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة، إن إجمالي مساحة الأراضي التي تم زراعتها هذا العام لمحصول القمح التي تبلغ 208 آلاف و100 فدان.

وتبلغ متوسط إنتاجية الفدان 18 أردبًا، ومن المستهدف استلام نحو 375 ألف طن قمح خلال نهاية الموسم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك