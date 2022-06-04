تحذير أممي من تنامي دور تنظيم القاعدة في أفغانستان تحت حكم طالبان

حذر تقرير للأمم المتحدة يستند إلى معلومات مخابراتية قدمتها الدول الأعضاء من أن تنظيم "القاعدة" الإرهابي لديه ملاذ في أفغانستان تحت حكم حركة طالبان و"حرية عمل متزايدة" مع احتمال شن هجمات جديدة بعيدة المدى في السنوات المقبلة.



وأفاد التقرير الذي أعدته لجنة الأمم المتحدة المكلفة بفرض عقوبات على طالبان وآخرين قد يهددون أمن أفغانستان، بأن عددا غير معلوم من أعضاء القاعدة يعيشون في الحي الدبلوماسي السابق في كابول، حيث قد يكون لديهم حق الوصول إلى الاجتماعات في وزارة الخارجية، مشيرين إلى أن تلك المعلومات غير مؤكدة، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.



كما يقول التقرير إن سلسلة مفاجئة من التصريحات والاتصالات من زعيم القاعدة، أيمن الظواهري، تشير إلى أنه "قد يكون قادراً على القيادة بشكل أكثر فاعلية مما كان ممكناً قبل سيطرة طالبان على أفغانستان".



وأوضح التقرير أنه على الرغم من أنه من غير المرجح أن يشن التنظيم الإرهابي أو يوجه هجمات خارج أفغانستان للعام أو العامين المقبلين، بسبب الافتقار إلى القدرة وضبط النفس لدى طالبان، فإن هدف التنظيم القيام بذلك على المدى الطويل.



كما أكد التقرير أن التزام طالبان بمنع القاعدة من شن هجمات إرهابية دولية "غير مؤكد" على المدى المتوسط والطويل.



ويشير تقرير الأمم المتحدة إلى أن معظم كبار قادة القاعدة يتمركزون حاليا في المنطقة الشرقية من أفغانستان، من مقاطعة زابول شمالا باتجاه كونار وعلى طول الحدود مع باكستان.



وقال التقرير إن المنطقة الحدودية بين باكستان وأفغانستان تصطف على جانبيها تلال كانت بمثابة معاقل لعدد من الجماعات المسلحة.



ويثير التقرير مخاوف من أن تصبح أفغانستان مرة أخرى قاعدة لهجمات إرهابية دولية بعد انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" العام الماضي.



وأشارت صحيفة "جارديان" إلى أن منتقدي الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سوف يشيرون إلى وصف التقرير لـ "العلاقة الوثيقة" بين القاعدة وطالبان كدليل على أن قراره بسحب جميع القوات الأمريكية كان خطأ.



ومع ذلك، لم يتحقق التدفق المخيف للمتطرفين الأجانب إلى أفغانستان، حيث تم اكتشاف عدد قليل فقط من الوافدين.



وقالت طالبان مرارا وتكرارا إنها ملتزمة بالاتفاق الذي وقعته مع الولايات المتحدة في عام 2020، قبل تولي السلطة، والتي وعدت فيها بمحاربة الإرهابيين، وعدم استخدام أفغانستان كنقطة انطلاق لشن هجمات ضد دول أخرى.



وينسب التقرير الفضل إلى "طالبان" في بذل الجهود لكبح جماح القاعدة، لكنه يثير مخاوف من أن هذه الجهود قد لا تدوم.