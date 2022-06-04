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السولية: جاهز للمشاركة أمام غينيا

تصوير- زياد أحمد
تصوير- زياد أحمد
محمد جلال
نشر في: السبت 4 يونيو 2022 - 8:20 م | آخر تحديث: السبت 4 يونيو 2022 - 8:22 م

أعلن عمرو السولية، لاعب وسط منتخب مصر، جاهزيته لمباراة غينيا المقرر إقامتها غدا الاحد، ضمن مباريات الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2023.

وقال عمرو السولية في تصريحات للمؤتمر الصحفي: «اتمنى أن نكون عند حسن الظن خلال مباراة غينيا».

وأضاف: «شارك بشكل طبيعي مع الأهلي قبل الانضمام لمعسكر منتخب مصر وبالتالي انا جاهز لمواجهة غينيا».

وأكمل: «اتمنى أن تكون مباراة غينيا بداية جديدة وسنبني على الأمور الجيدة في الفترة الاخيرة».

وأتم: «اللاعبون الجدد يحتاجون فقط الانسجام مع المجموعة المتواجدة قبل ذلك».


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