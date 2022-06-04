كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، عن ارتكاب المليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً، 119 انتهاكاً متعلقاً بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بمحافظة تعز خلال فترة الهدنة الأممية المعلنة لشهرين منذ أبريل وحتى 31 مايو 2022.

وأوضحت الشبكة - في تقرير لها عن خروقات مليشيات الحوثي للهدنة الإنسانية في محافظة تعز، أوردته قناة اليمن الفضائية - أن الانتهاكات تنوعت بين قتل وإصابة واختطاف وتشريد وحرمان من التعليم ومنع وصول العلاج والغذاء والماء نتيجة الحصار الذي تفرضه مليشيات الحوثي على مداخل مدينة تعز.

وأشارت إلى أن المليشيات استخدمت القوة بشكل مفرط حيث قصفت الأحياء السكنية، ومراكز تجارية وأسواق عامة وطرق المدينة بمدافع الهاوزر، وصواريخ الكاتيوشا، وقذائف الهاون، وقذائف الدبابات، وأعمال القنص، واستخدام الألغام في الطرقات المؤدية من وإلى المدينة وفي الجبال والوديان والتي تسببت بسقوط العديد من الضحايا المدنيين العزل خاصة الأطفال والنساء.

ووثق الفريق الميداني للشبكة - وفقا للتقرير - مقتل 22 مدنياً وإصابة 34 آخرين بينهم نساء وأطفال ، كما سجل الفريق تورط مليشيات الحوثي باعتقال واختطاف 12 مدنياً بينهم طاعنين في السن، وتضرر 17 منزلاً لمواطنين بين ضرر جزئي وكلي جراء قصف الأحياء السكنية بشكل مستمر ومتعمد من قبل المليشيات، ونزوج 34 أسرة من عدة مناطق في مدنية تعز جراء الحصار والقصف على الأحياء السكنية.

ويعاني أبناء محافظة تعز من نقص حاد في الغذاء بسبب حصار المليشيات الحوثية للطرق المؤدية إلى المدينة ، ولا تزال الميليشيا الحوثية تمنع تزويد مدينة ‎تعز بالمياه وتستخدم هذا الأمر كعقاب جماعي للمدنيين، وتحويل مدينة ‎تعز إلى منطقة موبوءة بالألغام الأرضية.