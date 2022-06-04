إسرائيل وزامبيا تعقدان أول مؤتمر اقتصادي بينهما في لوساكا

أعلن تشيبوكا مولينجا وزير التجارة في زامبيا أن بلاده لديها إمكانيات لزيادة صادراتها إلى إسرائيل لتصل إلى ما لا يقل عن مليار دولار أمريكي.

ونقلت صحيفة لوساكا تايمز الزامبية عن مولينجا قوله فى افتتاح أول مؤتمر اقتصادي بين زامبيا وإسرائيل: "إن زامبيا تقوم حاليا باستيراد ما قيمته 163مليون دولار أمريكي من إسرائيل، بينما لا تتجاوز صادرتها إليها ثلاثة ملايين دولار أمريكي.

ومع ذلك، قال مولينجا فى افتتاح المؤتمر بعنوان: "إسرائيل في زامبيا... روح الابتكار" إن هذا الوضع يشكل خللا تجاريا بين البلدين، مشيرا إلى أن البلدين تتمتعان بالقدرة على علاج هذا الخلل التجاري.

ومن جانبها، قالت عوفرا فارهي، سفيرة إسرائيل لدى زامبيا، أمام المؤتمر إن الأجندة الاقتصادية التي يقودها القطاع الخاص في زامبيا سوف تجذب الاستثمارات الإسرائيلية.

واضافت أن ذلك يرجع إلى اهتمام الدولتين بالقطاع الخاص واعتباره محورا للنمو الاقتصادي.

وأشارت إلى أنه بوسع زامبيا أن تكون مثالا يحتذى به للدول الأفريقية الأخرى فيما يتعلق بالعلاقات التجارية والاستثمارية مع إسرائيل.

وقالت إن قدرة الابتكار الإسرائيلية يمكن أن تساهم بشكل ملموس فى سعى زامبيا لإعادة بناء اقتصادها.

وأضافت: "نود أن ننظر إلى زامبيا كدراسة حالة، ربما بالنسبة للدول الأفريقية الأخرى، بشأن كيفية بناء روابط مع إسرائيل، وزيادة حجم التجارة والاستثمار، وإقامة قناة اتصال اقتصادية ثنائية مفتوحة بين الدولتين".

ويعد هذا أول مؤتمر تجاري تعقده الدولتين.