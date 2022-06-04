الأمم المتحدة: مقتل 19 مدنيا في اليمن خلال الشهرين الماضيين رغم الهدنة

أعلنت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة اليوم السبت مقتل ما لا يقل عن 19 مدنيا بينهم 3 أطفال في اليمن خلال الشهرين الماضيين، رغم وقف إطلاق النار.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ليز ثروسيل - في تصريحات أوردتها قناة (اليمن) الإخبارية - "إن معظم الضحايا الذين سجلوا منذ دخلت الهدنة حيز التنفيذ في بداية أبريل الماضي قتلوا إثر ألغام أرضية كان منها ألغام بدائية وعبوات من بقايا الحرب".

وأضافت أن 3 ضحايا من 19 قتيلا على الأقل سقطوا بنيران قناصة في تعز والضالع، وأصيب شخصان بشكل خطير أيضا بنيران قناصة.. مشيرة إلى أن المنظمة وثقت أيضا إصابة أربعة مدنيين، بينهم فتاة، بطائرة مسيرة مسلحة، وأن 32 مدنيا أصيبوا أيضا خلال شهري الهدنة.

وكانت الهدنة أول توقف ملموس للقتال منذ 6 سنوات مضت من الصراع في أفقر دول العالم العربي، بالرغم من تبادل طرفي الحرب الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار أحيانا، وقد قرر الطرفان المتناحران أمس الأول الخميس تجديد الهدنة لشهرين آخرين.