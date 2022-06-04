 أوكرانيا تطلب من الهند «ضمان أمنها» - بوابة الشروق
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أوكرانيا تطلب من الهند «ضمان أمنها»

وكالات
نشر في: السبت 4 يونيو 2022 - 3:25 م | آخر تحديث: السبت 4 يونيو 2022 - 3:25 م

كشفت تقارير صحفية، أنّ أوكرانيا طلبت من الهند أن تصبح أحد الضامنين لأمنها.

ونقلت وكالة نوفوستي عن وسائل إعلام هندية، أنّ أوكرانيا طلبت من الهند أن تصبح أحد الضامنين لأمن البلاد إلى جنب بعض الدول الأخرى.

ومن المتوقع أيضا أن تشارك الهند بنشاط بعد الحرب في إعمار أوكرانيا، وأن تقدم مساعدات إنسانية إضافية وأدوية وبعض المساعدات الفنية والمالية.

وفي وقت سابق، أرسلت السلطات الهندية والشركات الخاصة أكثر من 230 طنا من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا.

وذكرت وسائل إعلام - في السابق - أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد صرح بأن الهند يمكن أن تصبح ضامنا لأمن أوكرانيا إلى جانب الصين وتركيا.

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