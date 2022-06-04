مفاوضات مصرية - سعودية لتخفيض أسعار خدمات الطوافة للحجاج المصريين

تبحث الأسبوع الجاري شركات السياحة المصرية المنظمة لموسم الحج هذا العام 1443 هـ، مع المسؤولين بمؤسسة الطوافة السعودية إمكانية تخفيض خدمات الطوافة بالمشاعر المقدسة "منى وعرفات" للحجاج المصريين بعدما تردد زيادة هذه الخدمات بمعدل يتراوح من 7 الى 10 آلاف ريال سعودي، وهو ما يساهم في زيادة أسعار الحج السياحي بمعدل يتراوح من 20 الى 30 ألف جنيه حسب كل مستوى.



وتعقد اللجنة العليا للحج السياحي اجتماعات مع المسؤولين بوزارة الحج السعودي والمؤسسة الأهلية لخدمات الطوافة وسيتم التركيز على ضرورة تخفيض الأسعار وتحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، بالإضافة إلى توسعة المخيمات وزيادة المساحة المخصصة لكل حاج بالخيمة خاصة بمنطقة منى التي تعاني دائما من الزحام والتكدس.



وكان أحمد إبراهيم عضو اللجنة العليا للحج وعضو لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة، قد أكد أن أسعار خدمات إقامة الحجاج بمخيمات منى وعرفات قد ارتفعت وأن غرفة شركات السياحة ستسافر للسعودية الأسبوع المقبل للتفاوض مع مؤسسة الطوافة السعودية على تلك الأسعار.



وانتهت أمس الأحد عملية التضامن بين شركات السياحة في تنطيم برامج الحج السياحي لهذا العام؛ ليبدأ خلال أيام سفر شركات السياحة إلى المملكة العربية السعودية لإجراء معاينة وتوثيق عقود المساكن التي سيقيم بها الحجاج المصريين بمكة المكرمة والمدينة المنورة.



وبدأت شركات السياحة في إنهاء الإجراءات التنفيذية للسفر للمملكة العربية السعودية لإجراء معاينة وتوثيق عقود مساكن الحجاج بمكة المكرمة.



وقال أسامة عمارة أمين عام غرفة شركات السياحة، إنه يمكن للشركات المنظمة للحج السياحي لهذا العام إدراج بيانات مفوض الشركة المختص بإنهاء إجراءات توثيق ومعاينة السكان على موقع وزارة السياحة؛ تمهيدا لإستخراج تأشيرة المعاينة، مشيرا إلى أنه بعد ادراج بيانات مفوض شركة السياحة على موقع الوزارة سيتم بالتنسيق مع مكتب وزارة السياحة والآثار بالإسكندرية لاستخراج التأشيرة.



وقال باسل السيسي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، إن شركات السياحة ستبدأ خلال الأسبوع الجاري في السفر إلى الأراضي السعودية؛ لإنهاء تعاقدات الحج السياحي لهذا العام من مساكن وتنقلات داخلية لخدمات إقامة وإعاشة بمخيمات المشاعر المقدسة بمنى وعرفات، مشيرا إلى أن المساكن التي سيقيم بها حجاج السياحة لابد أن تكون متوافقة مع الضوابط والإجراءات التي أصدرتها وزارة السياحة والآثار بخصوص التسكين وفقا لمستوى برنامج الحج.



وأضاف ان شركات السياحة (رأس التضامن) ستتسلم خلال الأيام القليلة المقبلة شيك مقدم جدية الحجز بالنسبة للمواطنين الذين فازوا بالقرعة حتى تتمكن من دفع قيمة الخدمات التي ستقدم للحجاج بالمملكة العربية السعودية، موضحا أن شركات السياحة خاطبت الفائزين بالحج السياحي لهذا العام لسرعة سداد باقي قيمة برنامج الحج وفقا للمستوى المتعاقد معه مع التشديد عليهم بوجود زيادة في أسعار البرامج عما تم إعلانه مسبقا؛ بسبب ارتفاع أسعار خدمات الإقامة والإعاشة بمخيمات منى وعرفات.



وتابع: "تأشيرة الحج لن تصدر لأيا من الحجاج إلا بعد دفع قيمة تعاقدات خدمات الحج".

وأشار باسل السيسي، إلى أنه في ضوء الارتقاع الرسمي لأسعار خدمات إقامة وإعاشة الحجاج بالمشاعر المقدسة بمنى وعرفات فإنه من المتوقع أن يكون أقل سعر للحج الاقتصادي لهذا العام شامل تذكرة الطيران 120 ألف جنيه بالنسبة لبرنامج الحج الاقتصادي تحسين 5 نجوم.



وأوضح أن إعلان الأسعار النهائية لبرامج الحج السياحي بعد إضافة زيادات أسعار الطوافة ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة.



وأضاف أنه من المتوقع أن يتخطى سعر أقل برنامج من برنامجي الحج الـ5 نجوم حاجز الـ 210 آلاف جنيه شامل تذكرة الطيران، بعد إضافة الزيادات الجديدة لإقامة الحجاج بمخيمات منى وعرفات والتى سترتفع بنسبة تتراوح ما بين 7 الآف إلى 10 آلآف ريال سعودي عما تم على أساسه تحديد أسعار برامج الحج التي تم إصدارها من قبل وزارة السياحة والآثار.



وأشار باسل السيسي، إلى إخطار المتقدمين للحج السياحي لهذا العام ووفقا للضوابط المنظمة للحج التي أصدرتها وزارة السياحة والأثار بأن أسعار برامج الحج قابلة للزيادة في حال وجود زيادات سيادية في أسعار الخدمات.



وأوضح أن المواطن الفائز بالقرعة والذي سيعتذر عن السفر للحج بعد ارتفاع الأسعار فإن رسوم جدية الحجز التي دفعها عند التقدم لن ترد إليه وستتحصل عليه شركة السياحة المتقدم لديها، على أن ترد تأشيرة الحج الخاصة به إلى وزارة السياحة لتقوم بدورها بتوزيعها على شركات السياحة المنظمة للحج.