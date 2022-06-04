محطة القطارات في منتجع سيلت الألماني تكتظ بالمسافرين لقضاء عطلة عيد العنصرة

وصل العديد من السياح والزوار ليوم واحد إلى منتجع سيلت شمالي ألمانيا باستخدام القطار، لقضاء عطلة عيد العنصرة المسيحي هناك ما أدى إلى اكتظاظ محطة القطارات في الجزيرة.

وأفاد مصور من وكالة الأنباء الألمانية الألمانية (د. ب. أ) بعد ظهر اليوم السبت بأن القطارات كانت مكتظة تماما، كما تم حجز جميع مقاعد القطارات المتجهة إلى هناك.

وصل العديد من ركاب القطار في مزاج احتفالي عام.

قال نيكولاس هاكيل، عمدة مدينة سيلت، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) ظهر اليوم السبت، إن الجزيرة كانت ممتلئة فقط في مناطق معينة، والوضع العام هادئ.

وتقوم الشرطة بدوريات في المناطق ذات الصلة.

كان متحدث باسم الشرطة قد أكد في وقت سابق أن الوضع في سيلت هادئ.

وأضاف أنه لم تكن هناك حاجة للدفع بقوات شرطة كبيرة خلال الليلة الماضية، مبينا أن مجموعة من خمسين إلى ثمانين من المشاغبين الذين كانوا في الجزيرة لبضعة أيام كانوا "صاخبين إلى حد ما"، ولكن الوضع لم يكن بحاجة إلى عمل ما من جانب الشرطة.

كان هناك الكثير من الحديث عن جزيرة سيلت على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية بسبب تخفيض سعر التذاكر إليها حيث انتشر خبر تذكرة التسعة يورو.

وسرعان ما تم إجراء مكالمات نظمتها مجموعات يسارية عبر الإنترنت داعين إلى ما أسموه "دخول الجزيرة".

تعتبر جزيرة سيلت شمال ألمانيا متميزة بسواحلها وهي رابع أكبر جزيرة في ألمانيا ككل، وتعتبر مقصدا سياحيا هاما لشواطئها التي تمتد لحوالي 40 كيلومترا، وكثيرا ما تظهر في وسائل الإعلام بسبب موقعها القريب من بحر الشمال.