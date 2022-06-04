وفاة المشتبه فيه بقتل كوفتون المعارض الروسي بمادة إشعاعية سامة قبل 16 عاما في لندن

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بعد قرابة 16 عاما على تسميم المعارض الروسي، ألكسندر ليتفينينكو بمادة إشعاعية سامة، في لندن، توفي المتهم دميتري كوفتون المشتبه في قيامه بتسميم ليتفينينكو .

وكان القضاء البريطاني قد وجه الاتهام إلى دميترى كوفتون بالتورط في الجريمة.

وأفادت وكالة تاس الروسية الحكومية للأنباء اليوم السبت أن رجل الأعمال كوفتون توفي عن عمر يناهز السابعة والخمسين نتيجة إصابته بمرض كورونا.

وتردد وقتها أن كوفتون الذي عاش في ألمانيا فترة من الوقت، قتل ليتفينينكو باستخدام مادة بولونيوم 210 الإشعاعية السامة.

وأكد مشتبه به آخر ، هو أندريه لوجوفوي، وهو عضو في البرلمان الروسي وفاة دميتري كوفتون على قناته الإخبارية على موقع "تليجرام".

وقال لوجوفوي على الموقع: "توفي صديقي المقرب والمخلص دميتري كوفتون ... هذه خسارة فادحة لا يمكن تعويضها".

يشتبه القضاء البريطاني في أنه وكوفتون قتلا عميل المخابرات الروسية السابق ليتفيننكو عام 2006 باستخدام مادة مشعة هي بولونيوم 210.

واتهم ليتفينينكو من فراش المرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالوقوف وراء الاغتيال.

توفي ليتفينينكو في تشرين الثاني/ نوفمبر 2006 في أسوأ صورة للعذاب نتيجة التعرض للإشعاع.