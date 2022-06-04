زعيم حزب العمال البريطاني: الجماهير استقبلت جونسون بصيحات استهجان لأنها سئمت من حكومته

تعرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لصيحات وصافرات الاستهجان والسخرية من قبل عناصر من الشعب خلال احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية "لأنهم سئموا من حكومة المحافظين"، وفقا لمنافسه السياسي.

وقوبل رئيس الوزراء بصيحات وصافرات استهجان من قبل بعض الحشود لدى وصوله مع زوجته كاري جونسون لحضور القداس الوطني لعيد الشكر للملكة في كاتدرائية القديس بولس أمس الجمعة، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وقال زعيم حزب العمال كير ستارمر إنه "لم يفاجأ" بأن جونسون واجه استقبالا عدائيا من بعض المجتمعين في وسط لندن.

لكن ستارمر أشار إلى أن صيحات الاستهجان كانت مرتبطة برئيس الوزراء و"تقاعس" إدارته عن مساعدة الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الفواتير وارتفاع أسعار السلع بالمتاجر ، بدلا من تداعيات ما يسمى بقضية حزبية.

وتضغط مجموعة من النواب المحافظين على رئيس الوزراء للاستقالة في أعقاب الكشف عن إقامته حفلات اثناء الإغلاق بسبب فيروس كورونا في داونينج ستريت، مع تزايد الدعوات له للرحيل.