انتظام امتحانات الدبلومات الفنية بشمال سيناء دون شكاوى

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تابع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء اليوم السبت، الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية في يومها السادس.

وبحسب تصريحات حمزة رضوان يبلغ عدد الطلاب 3403 طلاب موزعين على 25 لجنة وبلغت نسبة الحضور 97%.

ويؤدي طلاب التعليم الصناعي وعدد الطلاب المتقدمين لتأدية الامتحان 1850 طالبًا مقسمين على 13 لجنة، ويؤدي الطلاب الامتحانات في مواد التخصص وبلغت نسبة الحضور 97%.

وأضاف أن جملة الطلاب المتقدمين لتأدية الامتحان في التعليم التجاري 926 طالبًا وطالبة مقسمين على 8 لجان، حيث امتحن الطلاب الامتحان في مواد التخصص.

وبلغت نسبة الحضور 98%، وبالنسبة للتعليم الزراعي فجملة الطلاب المتقدمين لتأدية الامتحان 593 طالبًا وطالبة مقسمين على 3 لجان.

وأدى الطلاب الامتحان في مادة أمراض النبات وبلغت نسبة الحضور 98%، أما بالنسبة للتعليم الفندقي فجملة الطلاب المتقدمين لتأدية 34 طالبًا وطالبة مقسمين على لجنة واحدة، وأدى الطلاب الامتحان في مادة الاقتصاد الفندقي وبلغت نسبة الحضور 94%.

وأفاد وكيل الوزارة، بأن الامتحانات تسير سيراً طبيعياً، وذلك نتيجة التنسيق بين مديرية التربية والتعليم وجميع الجهات المعنية.