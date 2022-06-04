تايلاند: 3001 إصابة و30 حالة وفاة جديدة بكورونا

سجلت تايلاند، 30 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا و3001 حالة إصابة، خلال الساعات الـ24 الماضية، طبقا لما أعلنته وزارة الصحة العامة صباح اليوم السبت.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية اليوم أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، خرج 3813 مريضا من المستشفيات بعد تعافيهم.

ومن بين حالات الإصابة الجديدة، التي تم الإعلان عنها اليوم السبت، 2990، بين السكان و11 بين نزلاء السجون. ولم تكن هناك أي حالات إصابة قادمة من الخارج.

ومنذ بدء الجائحة أوائل عام 2020، تم تسجيل 4 ملايين و463 ألفا و557 حالة إصابة، من بينها مليونان و240 ألفا و122 حالة هذا العام مع تعافي أربعة ملايين و399 ألفا و358 بشكل كامل حتى الآن.

وبلغت حصيلة الوفيات 30 ألفا و143 حالة منذ بدء الجائحة، من بينها ثمانية آلاف و445 حتى الآن هذا العام.