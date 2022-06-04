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ضرب زلزال قوي، في ساعة مبكرة من فجر اليوم السبت، الكويت وشعر به السكان في أرجاء البلاد.
وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، في بيان مقتضب أوردته «سبوتنيك»، أن الهزة الأرضية بلغت شدتها 4.5 درجة على مقياس ريختر.