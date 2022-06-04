 بلغت قوته 4.5 درجة.. زلزال يهز الكويت - بوابة الشروق
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بلغت قوته 4.5 درجة.. زلزال يهز الكويت

وكالات
نشر في: السبت 4 يونيو 2022 - 4:06 ص | آخر تحديث: السبت 4 يونيو 2022 - 4:21 ص

ضرب زلزال قوي، في ساعة مبكرة من فجر اليوم السبت، الكويت وشعر به السكان في أرجاء البلاد.

وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، في بيان مقتضب أوردته «سبوتنيك»، أن الهزة الأرضية بلغت شدتها 4.5 درجة على مقياس ريختر.

 

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