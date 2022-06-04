البنك الإسلامي يكرم الفريق الإعلامي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

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كرم البنك الإسلامي للتنمية، اليوم السبت، الفريق الإعلامي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لكونه الفريق الإعلامي الممثل للبلد المضيف للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك، والتي عقدت في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 1- 4 يونيو الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وسليم درع التكريم الدكتور ثامر بأعظيم، رئيس قطاع الإعلام والاتصال والتسويق بمجموعة البنك الإسلامي، للدكتور محمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس اللجنة الإعلامية للاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي.

وقدم الدكتور محمد العقبي، مستشار وزير التخطيط للإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة رئيس لجنة الإعلام بالاجتماعات السنوية، الشكر لمجموعة البنك الإسلامي، والفريق الإعلامي من الجانبيين، والإعلاميين والصحفيين الذين شاركوا في تغطية فعاليات الاجتماعات السنوية.

وأشاد العقبي بالمهنية والاحترافية الواضحة من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية في تناول الموضوعات التي طرحت خلال الاجتماعات، وما جرى من أحداث جانبية ولقاءات ثنائية.