ردّت وزارة الخارجية الكويتية، عما أثير خلال الساعات الماضية، بشأن حديث إحدى الفتيات عن انتمائها للوسط الدبلوماسي الكويتي وأنها تدعم المثلية الجنسية.

البداية كانت مع تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لفتاة كويتية تحمل جواز سفر دبلوماسي والتصريحات التي أدلت بها دعما لمثليي الجنس الأمر الذي اثار تفاعلا.

«الخارجية الكويتية» ردت على ذلك في بيان، اليوم السبت، قالت فيه: «تعليقًا عما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من تعليق لإحدى الفتيات ممن تدّعي أنها تنتمي إلى الوسط الدبلوماسي الكويتي وإنها تدعم المثليين، أكدت الوزارة بأن الفتاة المشار إليها لا تنتمي إلى السلك الدبلوماسي الكويتي».

وأضافت أنّ الفتاة ليست موظفة في وزارة الخارجية، مشيرة إلى أنّ الجواز الدبلوماسي الذي تحمله منتهي الصلاحية وحصلت عليه عندما كان والدها يعمل في أحد المكاتب الفنية الخاصة بإحدى الجهات الحكومية والملحقة بالسفارة.

وأوضحت أنّ والد الفتاة انتهت مهامه وتم إلغاء صلاحية جواز سفره وأسرته.

و"المثلية الجنسية" كان سببًا في جدل صاخب بالكويت، خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعدما نشرت السفارة الأمريكية هناك تغريدة تدعم فيها المثلية الجنسية.

أثارت تغريدة السفارة الأمريكية حفيظة الكويتين شعبيا ورسميا، إذ تم استدعاء القائم بأعمال السفارة جيم هوليستاريد، وتسليمه مذكرة تؤكد فيها السلطات رفضها القاطع لما ورد في تغريدة السفارة من إشارات تدعم المثلية الجنسية.

وقالت الخارجية إن السفارة عليها احترام القوانين والنظم السائدة في الكويت.