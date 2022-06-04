أردوغان يبرر العملية التركية في الشمال السوري: لا نريد أن يزعجنا أحد

برر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، العملية العسكرية التي أطلقتها بلاده في مناطق الشمال السوري، والتي كانت قد أثارت رفضا أمريكيا وأشعلت غضبا سوريا حادا.

العملية بدأت اليوم السبت، إذ أصيب ستة جنود سوريين بمدينة الحسكة جراء قصف تركي لقرية أم الكيف قرب تل تمر شمال شرقي سوريا.

وقالت مصادر محلية، إن الجيش التركي والفصائل السورية المسلحة الموالية لأنقرة استهدفت قرية أم الكيف الواقعة غرب ناحية تل تمر بالمدفعية الثقيلة منذ الساعة الرابعة من فجر اليوم السبت.

في غضون ذلك، قالت وكالة الأنباء السورية «سانا»، إنّ محطة تحويل كهرباء ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي خرجت من الخدمة وتوقفت عن العمل جراء الاستهداف التركي بالقذائف على الخطوط الكهربائية المغذية لها.

ونقلت عن مدير عام شركة الكهرباء المهندس أنور عكلة قوله إن القوات التركية والفصائل الموالية لها أطلقت قذائف مدفعية على قرية أم الكيف ما أدى إلى إلحاق الأضرار بخط الـ (66 ك. ف) المغذي لمحطة تحويل كهرباء تل تمر 20-66 ك. ف وخروجها من الخدمة.

وذكرت وكالة سانا: «يتعمد الجانب التركي والفصائل الموالية له الاعتداء على محطة تحويل تل تمر وخطوط التوتر الكهربائي المغذية في المنطقة وآخرها كان في السادس والعشرين من أبريل الماضي وذلك في إطار مخططاته لتدمير البنى التحتية والمرافق الخدمية ومنازل المواطنين وممتلكاتهم لإفراغ المنطقة من أصحابها الحقيقيين».

ومع بدء الهجوم، صرّح الرئيس أردوغان: «المنطقة الممتدة بعمق 30 كم بمحاذاة حدودنا الجنوبية هي منطقتنا الأمنية، ولا نريد أن يزعجنا أحد هناك، ونقوم بخطوات في هذا الخصوص».

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أردوغان قوله اليوم السبت: «نواصل بعناية الأعمال المتعلقة باستكمال خطنا الأمني على حدودنا الجنوبية عبر عمليات جديدة».

وأضاف: «مزقنا الممر الإرهابي المراد تشكيله على حدودنا الجنوبية من خلال عمليات درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام ودرع الربيع وقفل المخلب».

وأثارت العملية التركية انتقادات دولية، إذ أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، معارضة بلاده لأي هجوم عسكري تركي على شمال سوريا، وحذر أنقرة حليفة بلاده في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، من أن ذلك سيعرّض المنطقة للخطر.

وطلب بلينكن من أنقرة التزام اتفاق وقف إطلاق النار الذي وضع عام 2019، بعدما جدد أردوغان، تهديداته بـ"تطهير" مدينتين في شمال سوريا من المقاتلين الأكراد.