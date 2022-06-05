انخفاض عدد أسرة المستشفيات الأمريكية لمرضى كورونا إلى 29 ألفا و355 سريرا

قالت وزاة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية إن عدد أسرة المستشفيات التي يشغلها مرضى فيروس كورونا (كوفيد-19) انخفض إلى 29 ألفا و355 سريرا يوم 3 يونيو، مقارنة بـ 29 ألفا و622 سريرا في اليوم السابق له. واستقر معدل نقل المرضي إلى المستشفيات دون تغيير عند 9ر3%.

ويشمل هذا العدد المرضى الذين نقلوا إلى المستشفيات بدون أعراض لكوفيد-19، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وسجلت ولاية هاواي أعلى نسبة أشغال لأسرة بمرض كوفيد-19 بنسبة 8ر7% تلتها ولاية ديلاوير بنسبة 7ر6% .

وسجلت ولاية فلوريدا أعلى عدد من الأسرة التي يشغلها مرضى مصابون بكوفيد-19 وهو 2889 سريرا، تلتها كاليفورنيا عند 2781 سريرا.