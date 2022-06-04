بروتوكول تعاون بين الإذاعات الإسلامية والنقابات الفنية والفنانين العرب

التقي الدكتور عمرو الليثى رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية مع المخرج الكبير عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية و الذى يشكل النقابات المهنية الثلاث " السينمائية والتمثيلية والموسيقية، والمخرج مسعد فودة رئيس اتحاد الفنانيين العرب و نقيب السينمائيين، حيث تم توقيع اكبر بروتوكول تعاون بين اتحاد الإذاعات الاسلامية و الاتحاد العام للنقابات الفنية و اتحاد الفنانيين العرب .



يأتي البروتوكول في اطار دعم التعاون الإعلامي والدور الهام لاتحاد الإذاعات الإسلامية في التواصل مع كافة الجهات والهيئات الإبداعية في مصر والوطن العربي والاسلامي، وتتضمن بنودة تبادل الخبرات فى شتي المجالات الإبداعية و الفنية والإعلامية، وتدريب الكوادر الإعلامية، وإقامة العديد من الندوات واللقاءات الإعلامية والثقافية.

كما تضمن اللقاء مناقشة تعزيز التعاون والتواصل والتدريب في كافة الأنشطة الإعلامية والبرامجية في العديد من المجالات.

ووجه رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية الشكر والتقدير إلى رئيس رئيس اتحاد النقابات الفنية وايضا نقيب السينمائيين ورئيس اتحاد الفنانيين العرب على اللقاء وحسن الاستقبال مشيدًا بما تمتلكه النقابات الفنية واتحاد الفنانيين العرب من قدرات وخبرات إعلامية كبيرة وتطلعه إلى مزيد من التعاون في المرحلة المقبلة .