على مدار 10 سنوات وجدت زينة قصاص في مصر معنى الأمن والأمان والوطن الذي طالما حلمت به بعد أن تركت بلدها سوريا إثر الحرب عام 2012.

وجاءت زينة إلى مصر لرحلة استشفاء من نوبات الحرب بنصيحة من الأطباء، ولكن القدر كان له رأي آخر لتتحول العشر أيام إلى عشر سنوات وأكثر.

اتجهت زينة إلى مجال الرياضة وبالأخص رياضة الكروس فيت، فحققت فيها أرقامًا قياسية وشاركت في منافسات دولية لترفع اسم بلدها عاليًا.

تقول زينة في لقاء خاص "لايف" مع جريدة الشروق، إن مصر الأقرب إلى قلبها لتقارب مستوى المعيشة ومستوى الحياة من الحياة التي كانت لديها في سوريا، فضلًا عن سهولة لغتها ولهجتها وشعبها الطيب، وكان ذلك سببا رئيسيا لسهولة تأقلمها في الحياة بمصر.

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=795714031367687

وعن اختبارها رياضة الكروس فيت، تقول زينة إنها رياضة تجمع 3 رياضات "قوة التحمل" و"رياضة القوة العضلية" أو "رفع الأثقال" و"رياضة الجمباز"، مما يساعدها على التخلص من الطاقة السلبية والتحدي ما ساعدها في الاستشفاء بصورة أسرع.

وتضيف زينة، أن ممارسة الكروس فيت لم يتوقف لديها كأسلوب رياضي أو تمرين لكنها عشقت اللعبة وأصبحت تحقق أرقامًا ونتائج جيدة في المحافل الدولية.

وتؤكد زينة أن توفيق الله كان دائما يلازمها وكان سبب نجاحها في التغلب على الصعوبات في بلد كبير كمصر بها 100 مليون.

قدمت زينة عدة نصائح للسيدات للحفاظ على لياقة أجسامهن بضرورة ممارسة الرياضة من أجل صحة جيدة.

ولفتت إلى أن المرأة هي التي تحدد شكل جسدها، والأهم أنها تدرك أهمية الثقة بالنفس سواء كانت تمارس الرياضة أو لا تمارسها.

وأكدت أن المرأة جميلة في كل حالاتها ومهما كان شكل جسمها، والانتقادات مستمرة من المجتمع والتغلب عليها بالثقة بالنفس.

وأشارت زينة، إلى أن كل سيدة ترغب في ممارسة رياضة معينة يجب أن تدرك متطلبات وطبيعة هذه الرياضة وتتقبلها سواء في شكل جسمها أو هيئتها، ولكن ذلك لا يتعارض نهائي مع أنوثة المرأة في كل الأحوال المرأة هي مرأة تمارس حياتها وتتزوج، وتنجب وتعيش حياتها بشكل طبيعي جدًا سواءً شاركت في بطولات أو لا تشارك هي جميلة في كل الأحوال.

ولفتت زينة إلى أن رياضة الكروس فيت تتطلب بالفعل إلى قوة عضلية كبيرة، فضلًا عن المشاركة في المسابقات الدولية وأنها راضية عن النتيجة التي حققتها بعد تعب 7 سنوات.

وقدمت زينة نصائح للسيدات بضرورة ممارسة الرياضة كأسلوب حياة للحفاظ على صحتهن.