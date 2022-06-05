باكستان تناقش استراتيجيات القضاء على شلل الأطفال وسط عودة ظهور حالات

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ناقشت القيادة المعنية ببرنامج شلل الأطفال الباكستاني اليوم السبت حالة جهود واستراتيجيات القضاء على هذا المرض لجعل البلاد خالية منه.

وعقدت المناقشة بين وزير الصحة الاتحادي الدكتور محمد فخري علم وقيادة برنامج شلل الأطفال الباكستاني حضرها أيضا مديرة الصحة العامة، الدكتورة رنا صفدار، ومنسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ الدكتور شاهزاد بيج، بحسب وكالة أنباء أسوشيتد برس الباكستانية.

وناقش وزير الصحة الاتحادي الاستراتيجيات الحالية وسبل المضي قدما للتغلب على التحديات المستمرة التي تواجه القضاء على شلل الأطفال .

وقال الدكتور شاهزاد بيج في إحاطة لوزير الصحة: "تم تسجيل جميع الحالات هذا العام، وهي ثماني حالات حتى الآن".

وذكر وزير الصحة: "أن عودة ظهور الحالات هي حالة طوارئ وطنية وسيتم إجراء تقييم المخاطر مرة أخرى في جميع أنحاء باكستان على أساس البيانات الوبائية الحالية. ويجب أن نعمل باستمرار على إيجاد سبل لوضع استراتيجيات أفضل وضمان حصول كل طفل على لقاح شلل الأطفال المنقذ للحياة".

يذكر أن أفغانستان وباكستان هما البلدان الوحيدان اللذان يتوطن فيهما شلل الأطفال في العالم. وأطلق البلدان حملات التحصين على مستوى البلاد بالتزامن بين 23 و27 أيار/مايو، حيث قاما بتطعيم ما يقرب من 50 مليون طفل دون سن الخامسة على جانبي الحدود.