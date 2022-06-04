حملت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، الجيش الأوكراني مسؤولية حريق اندلع في كنيسة خشبية في مدينة سفياتوجورسك بدونيتسك.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي أوردته قناة (روسيا اليوم) أنه أثناء انسحاب وحدات لواء الهجوم الجوي 79 المحمول جوا للقوات الأوكرانية من سفياتوجورسك، أضرم أوكرانيون النار في الإسقيط الخشبي الذي يحمل اسم "جميع قديسي الأرض الروسية" والتابع لدير الجبل المقدس الواقع قرب المدينة.

وأضاف البيان أنه تم إطلاق رشقة بالذخيرة الحارقة من مدفع رشاش من العيار الكبير مثبت على سيارة مصفحة أوكرانية من طراز "كوزاك"، صوب الجدران الخشبية للجزء ما تحت قبة المبنى بعد إضرام النار، وغادر الأوكرانيون المنطقة بسرعة عالية في اتجاه الجنوب، نحو بلدة سيدوروفو الخاضعة لسيطرة القوات الأوكرانية.

وأكد البيان أن الوحدات الروسية لم تنفذ أي عمليات قتالية في المنطقة ولم تقصف أراضي مجمع سفياتوجورسك الكنسي، ردا على مزاعم وسائل الإعلام الأوكرانية التي اتهمت القوات الروسية بالقصف.