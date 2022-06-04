إيران ترحب بتمدید وقف إطلاق النار في اليمن لشهرين آخرين

رحبت إيران بتمدید وقف إطلاق النار في اليمن لمدة شهرين آخرين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم السبت: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تأمل أن يتحقق الرفع الكامل للحصار، ووقف دائم لإطلاق النار والوصول إلی الحل السیاسي بالیمن في ظل هذه الجهود التي تبذل"، حسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وشدد على أن استراتيجية إيران وسياستها المبدئية تقوم على أساس التوصل إلى تسوية للأزمة اليمنية عبر الحلول السياسية، وتعلن استعدادها لتوظيف كل طاقاتها لإرساء سلام عادل قائم على أساس الحقائق في هذا البلد.

كان مبعوث الأمم المتحدة في شؤون اليمن هانس جروندبرج، قد أعلن أول أمس الخميس، موافقة الجانبين المتنازعين في اليمن على تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهرين آخرين بالشروط السابقة.

يذكر أن جروندبرج كان قد أعلن في الثاني من أبريل الماضي بدء وقف إطلاق النار لمدة شهرين.