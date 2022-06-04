صادرات الأرجنتين من القمح تصل إلى مستوى قياسي

وصلت صادرات الأرجنتين من القمح في النصف الأول من السنة المالية إلى مستوى قياسي كما ارتفعت هذه الصادرات إلى افريقيا بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.

جاء ذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية استنادا إلى بورصة الحبوب في مدينة روساريو مساء أمس الجمعة (بالتوقيت المحلي).

وحسب بيان لبورصة الحبوب، وصلت كمية القمح التي صدرتها الأرجنتين إلى الخارج في الفترة بين كانون الأول/ديسمبر 2021 حتى نهاية أيار/مايو الماضي إلى أكثر من 7ر12 مليون طن، وهي كمية قياسية بالنسبة لهذه الفترة.

وأفاد تحليل بورصة الحبوب في روساريو بتزايد أهمية افريقيا كمستورد للقمح من الأرجنتين، وجاء في التحليل أن " الدول الأفريقية تحصل على القمح في العادة من روسيا أو أوكرانيا، ولاسيما الدول الواقعة في شمال افريقيا جنوب الصحراء".

وأضاف التحليل أن حرب روسيا على أوكرانيا دفعت العديد من هذه الدول إلى شراء الحبوب الأفريقية مشيرا إلى أنه رغم أن البرازيل لا تزال هي الوجهة الرئيسية لتوريدات القمح الأرجنتيني، فإن توريدات القمح إلى افريقيا ارتفعت أيضا بشكل قوي.

كانت صادرات الأرجنتين من القمح وصلت في نفس الفترة المشار إليها من العام الماضي إلى 9ر6 مليون طن؛ وتعد الأرجنتين واحدا من المصدرين المهمين للحبوب.

وذكر بيان البورصة أن الصادرات تجاوزت مقدار المبيعات في موسم كامل خلال السنوات الماضية.

وبسبب ارتفاع أسعار القمح، وصلت قيمة فاتورة صادرات الأرجنتين من هذا المحصول في النصف الأول من السنة الاقتصادية إلى 74ر3 مليار دولار؛ وتزيد هذه القيمة عن قيمة صادرات نفس الفترة من العام الماضي وتعد قيمة قياسية حتى الآن.