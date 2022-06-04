فرنسا: القبض على شاب من النازيين الجدد بتهمة التخطيط لشن هجوم إرهابي

ألقت السلطات الفرنسية القبض على شاب من النازيين الجدد بتهمة التخطيط لشن هجوم إرهابي وذلك حسبما ذكرت عدة وسائل إعلام في فرنسا اليوم السبت.

وقالت هذه الوسائل إن الشاب 20 عاما يقبع في الحبس الاحتياطي منذ أمس الجمعة للاشتباه في إعداده لعمل إرهابي.

وحسب معلومات وردت لصحيفة "لوباريزيان"، تم القبض على الشاب في منطقة ارديش جنوب شرق فرنسا من جانب محققين تابعين للإدارة العامة للأمن الداخلي حيث يُعْتَقَد أن الشاب كان يبحث عن سلاح.

والتفت المحققون إلى الشاب لأنه كان قد نشر على وسائل التواصل الاجتماعي تحت اسم مستعار "هاينريش هيملر 88" رسائل مشفرة وهدد في مقاطع فيديو خاصة به بمهاجمة يهود وسود ونساء ومثليين.

ويُعْتَقَد أن الشاب عضو في مجموعات عنصرية ونازية جديدة على خدمة الرسائل تليجرام.

ويشير الاسم المستعار إلى اسم قائد قوات الأمن الخاصة النازية "إس إس"/شوتس شتافل/ إبان الحقبة النازية في ألمانيا، وهو أحد المسؤولين الرئيسيين عن معسكرات الهولوكوست.

وكتبت صحيفة "كويست فرانس" المحلية أن المحامين رفضوا طلب وكالة الأنباء الفرنسية (أ.ف.ب) بالتعليق على الواقعة.

وكانت السلطات الفرنسية فتحت باب التحقيق أيضا مع أربعة متطرفين يمينيين في منطقة إلزاس أمس، وسبق ذلك القيام بحملات مداهمات لمنازل تم خلالها ضبط أكثر من عشرين سلاحا غير مشروع بينها بندقية آلية بالإضافة إلى أكثر من مئة ألف طلقة ذخيرة وأكثر من 30 كيلوجراما من البارود.

كما عثر المحققون أيضا أثناء المداهمات على وثيقة معادية للسامية وكتابات نازية جديدة.